لا تستطيع الاسترخاء ليلاً؟ جرّب هذه العادات قبل النوم

يزداد الشعور بالتوتر والقلق لدى بعض الأشخاص خلال ساعات المساء، خصوصاً قبل النوم وبعد يوم طويل من العمل أو الدراسة، إلا أن اتباع بعض العادات البسيطة قد يساعد على تهدئة الجسم والعقل والحصول على نوم أكثر راحة.



Advertisement وتعد تمارين التنفس العميق والاسترخاء من أبرز الوسائل التي تساعد على تخفيف التوتر، إذ يمكن تخصيص بضع دقائق قبل النوم للتنفس ببطء وعمق أو ممارسة التأمل. وتعد تمارين التنفس العميق والاسترخاء من أبرز الوسائل التي تساعد على تخفيف التوتر، إذ يمكن تخصيص بضع دقائق قبل النوم للتنفس ببطء وعمق أو ممارسة التأمل.





أيضاً، يُنصح بتقليل استخدام الهاتف والحاسوب والأجهزة الإلكترونية قبل النوم، والابتعاد عن الأخبار والمحتوى الذي قد يثير القلق والتوتر خلال ساعات المساء.





ويساعد الحفاظ على مواعيد منتظمة للنوم والاستيقاظ على تنظيم نمط النوم وتحسين الحالة المزاجية، فيما يساهم النشاط البدني المنتظم، مثل المشي، في تخفيف التوتر، مع تجنب التمارين الشديدة قبل النوم مباشرة.





كذلك، يُفضل تقليل تناول الكافيين خلال ساعات المساء، إذ يمكن للجمع بين هذه العادات أن يساعد على الاسترخاء والاستعداد لنوم أفضل.