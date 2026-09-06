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صحة

لا تستطيع الاسترخاء ليلاً؟ جرّب هذه العادات قبل النوم

Lebanon 24
06-09-2026 | 02:00
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يزداد الشعور بالتوتر والقلق لدى بعض الأشخاص خلال ساعات المساء، خصوصاً قبل النوم وبعد يوم طويل من العمل أو الدراسة، إلا أن اتباع بعض العادات البسيطة قد يساعد على تهدئة الجسم والعقل والحصول على نوم أكثر راحة.
 
 
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وتعد تمارين التنفس العميق والاسترخاء من أبرز الوسائل التي تساعد على تخفيف التوتر، إذ يمكن تخصيص بضع دقائق قبل النوم للتنفس ببطء وعمق أو ممارسة التأمل.


أيضاً، يُنصح بتقليل استخدام الهاتف والحاسوب والأجهزة الإلكترونية قبل النوم، والابتعاد عن الأخبار والمحتوى الذي قد يثير القلق والتوتر خلال ساعات المساء.


ويساعد الحفاظ على مواعيد منتظمة للنوم والاستيقاظ على تنظيم نمط النوم وتحسين الحالة المزاجية، فيما يساهم النشاط البدني المنتظم، مثل المشي، في تخفيف التوتر، مع تجنب التمارين الشديدة قبل النوم مباشرة.


كذلك، يُفضل تقليل تناول الكافيين خلال ساعات المساء، إذ يمكن للجمع بين هذه العادات أن يساعد على الاسترخاء والاستعداد لنوم أفضل.


أما في حال كان القلق مستمراً أو شديداً ويؤثر في النوم أو الحياة اليومية، فيُنصح باستشارة مختص للحصول على التقييم والرعاية المناسبين. (إرم نيوز)
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حسين ال

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