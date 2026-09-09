السر في أدوية إنقاص الوزن.. علاج جديد للشخير يثير الاهتمام

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أظهرت مراجعة علمية جديدة أن أدوية إنقاص الوزن، وعلى رأسها "تيرزيباتيد" المعروف تجاريا باسم "مونجارو"، قد تساعد بعض المصابين بانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم على التخلص من الاضطراب والشخير أو تخفيف أعراضه بشكل ملحوظ.وانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم من أكثر اضطرابات النوم شيوعا، إذ يتسبب في توقف التنفس وعودته بشكل متكرر خلال الليل، وغالبا ما يصاحبه شخير مرتفع، وفق صحيفة " ميل" .وراجع باحثون من المركز الطبي التابع لجامعة بيتسبرغ نتائج دراسات تناولت العلاقة بين أدوية إنقاص الوزن وانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، من بينها تجربتان شملتا 469 مريضا.يعانون حالات متوسطة إلى شديدة من الاضطراب ويتلقون "تيرزيباتيد".وأظهرت النتائج أن المرضى فقدوا نحو خمس وزن أجسامهم، بالتزامن مع تحسن ملحوظ في أعراض انقطاع النفس.وسجل المشاركون أكثر من 20 نوبة أقل من انقطاع النفس في الساعة، ما يشير إلى تحسن التنفس أثناء النوم وانخفاض الشخير.كما دخل انقطاع النفس الانسدادي في حالة هدوء تام لدى ما بين 42 بالمئة و50 بالمئة من المرضى الذين تلقوا "تيرزيباتيد"، وهي نسبة تزيد بنحو 3 أضعاف على تلك المسجلة لدى من تناولوا دواءً وهميا.ونشرت نتائج المراجعة في مجلة "JAMA Otolaryngology-Head and Neck Surgery"، ويرجح الباحثون أن يكون فقدان الوزن العامل وراء هذا التحسن.ويعرف أن زيادة الوزن قد تؤدي إلى تفاقم انقطاع النفس الانسدادي، إذ يمكن لتراكم الدهون حول الرقبة أن يضيق مجرى الهواء، ما يزيد احتمالات انسداده أثناء النوم، كما تجعل زيادة الوزن تمدد الرئتين أكثر صعوبة.