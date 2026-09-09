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صحة

35 غراماً يومياً.. ماذا يفعل معجون الطماطم بالدماغ؟

Lebanon 24
09-09-2026 | 11:00
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35 غراماً يومياً.. ماذا يفعل معجون الطماطم بالدماغ؟
35 غراماً يومياً.. ماذا يفعل معجون الطماطم بالدماغ؟ photos 0
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كشفت تجربة غذائية أُجريت في إسبانيا عن مؤشرات أولية إلى أن تناول معجون الطماطم يومياً قد يرتبط بتحسن بعض الوظائف المعرفية وتغيرات محتملة في نشاط الدماغ، إلا أن الباحثين أكدوا أن النتائج لا تزال غير حاسمة.
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وشملت التجربة 42 شخصاً في منتصف العمر، تناولوا 35 غراماً من معجون الطماطم يومياً لمدة 3 أشهر، ضمن دراسة قارنت بين حمية غنية بمادة "الليكوبين" وأخرى منخفضة منها.

وقبل بدء التجربة، طُلب من المشاركين تجنب الأطعمة الغنية بالليكوبين، مثل الطماطم والبطيخ والبابايا والجريب فروت والجوافة.

وأظهرت النتائج تحسناً في الانتباه الانتقائي لدى المشاركين، إلى جانب ارتفاع طفيف في الذاكرة الترابطية. كما أظهرت فحوص الدماغ، التي أُجريت على 14 مشاركاً فقط، تغيرات محتملة في الاتصال بين شبكات دماغية واسعة.

ويركز الباحثون على "الليكوبين"، وهو مضاد أكسدة يوجد بوفرة في الطماطم ويمكنه عبور الحاجز الدموي الدماغي. كذلك، سجلت الدراسة ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات الليكوبين في الدم، إضافة إلى زيادة حدّية في بروتين مرتبط بنمو الدماغ يُعرف باسم "عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ".

وقاد الدراسة اختصاصي التغذية ريكاردو لوبيز سوليس من جامعة برشلونة، ونُشرت نتائجها في دورية "مضادات الأكسدة".

ورغم النتائج اللافتة، حذر الباحثون من المبالغة في تفسيرها، خصوصاً أن فحوص تصوير الدماغ شملت عدداً محدوداً من المشاركين، كما أن التجربة لم تكن معملية، ما يترك احتمال تأثر أداء المشاركين بمعرفتهم بنوع الحمية التي يتبعونها.

وبالتالي، تشير النتائج إلى وجود ارتباط محتمل بين تناول معجون الطماطم وبعض التغيرات المعرفية والعصبية، لكنها لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة، ما يستدعي إجراء دراسات أوسع ولمدد أطول لمعرفة ما إذا كانت هذه التأثيرات تستمر لأشهر أو سنوات.
 
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