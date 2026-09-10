عند تناول البروتين قبل النوم.. هذا ما يحصل للجسم

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قد يدفع الشعور بالجوع قبل النوم العديد من الأشخاص إلى تناول وجبات خفيفة غير صحية مثل البسكويت والشوكولاتة، لكن اختيار وجبة غنية بالبروتين قد لا يقتصر على إشباع الجوع فقط، بل قد يساعد أيضًا على استقرار مستويات السكر في ودعم تعافي العضلات خلال الليل.فما هو تأثير تناول البروتين سواء ضمن الطعام أو المشروبات على جسمك خاصة عند تناوله قبل النوم؟يشير خبراء إلى أن تناول البروتين قبل النوم بفترة قصيرة قد تكون له عدة فوائد صحية، نستعرض بعضها تالياً حسب ما أورده موقع "الطبي":زيادة الكتلة العضليةتشير عدة دراسات إلى أن تناول البروتين قبل النوم قد يساعد على زيادة الكتلة العضلية وقوتها ، كما أظهرت دراسات أخرى أن الجمع بين تمارين وتناول البروتين قبل النوم قد يعزز اكتساب العضلات لدى الشباب.لذلك، قد يكون تناول البروتين قبل النوم استراتيجية مفيدة للأشخاص الذين يمارسون تمارين المقاومة، كما يرى الباحثون أن تناول البروتين قبل النوم قد يساعد على الحد من فقدان العضلات لدى كبار السن، إلا أن هذه الفائدة بحاجة لإجراء المزيد من الدراسات لتأكيدها.دعم تعافي العضلاتتشير بعض الدراسات إلى أن تناول البروتين قبل النوم قد يساعد الجسم على التعافي بشكل أسرع؛ إذ تعد فترة النوم من الأوقات التي يعمل فيها الجسم على إصلاح الأنسجة. وعند تناول البروتين، يقوم الجسم بتفكيكه إلى أحماض أمينية، وهي الوحدات البنائية للبروتين، مما يوفر الأحماض الأمينية اللازمة لدعم عملية تصنيع البروتين العضلي أثناء الليل.المساعدة على ضبط مستويات السكر في الدميمكن أن يؤثر تناول البروتين في عملية تنظيم مستويات السكر في الدم؛ إذ يؤدي تناوله إلى ارتفاع تدريجي ومستقر في مستويات السكر، بدلًا من الارتفاع الحاد والسريع الذي قد يحدث عند تناول الكربوهيدرات بمفردها. كما تشير بعض الدراسات إلى أن تناول البروتين في المساء قد يساعد في المحافظة على ضبط مستويات السكر خلال الليل.ولكن هذا لا يعني أنّ الأشخاص الأصحاء عليهم تناول وجبة خفيفة غنية بالبروتين قبل النوم لمنع انخفاض سكر الدم ليلًا، أو أنّ تناول البروتين قبل النوم يؤدي بالضرورة إلى ضبط مستويات السكر خلال فترة الصيام أو عند تخطي الوجبات في اليوم التالي؛ إذ قد تختلف الاستجابة من شخص لآخر تبعًا لحالة الأيض، والأطعمة الأخرى التي تم تناولها، ومستوى النشاط البدني والنمط الغذائي .ومع أنّ تناول وجبات خفيفة غنية بالبروتين أفضل من تلك الغنية بالكربوهيدرات ليلًا، إلا أنّ الامتناع عن تناول الطعام لمدة ساعتين على الأقل قبل النوم أيضًا مفيد لمرضى ، بل قد يُساعدهم على ضبط مستويات السكر في الدم، بل قد يكون خيارًا أفضل في حال لم يشعر الشخص بالجوع أو الرغبة في تناول الطعام ليلًا.الكمية اللازمة من البروتينتبلغ الكمية الموصى بها من البروتين للبالغين حوالي 0.8 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم يوميًا، فعلى سبيل المثال يحتاج الشخص إلى نحو 56 غرامًا من البروتين يوميًا إذا كان وزنه 70 كيلوغرامًا، وللحصول على هذه الكمية يُمكن تناول 180 غرامًا من صدر الدجاج المطهو، أو 8- 9 بيضات.مع ذلك، تزداد حاجة الجسم من البروتين أثناء الحمل والرضاعة، كما قد يحتاج الأشخاص الرياضيين والنشيطين إلى كميات أكبر من البروتين؛ فعلى سبيل المثال يحتاج الأشخاص الذين يمارسون تمارين التحمل مثل الجري لمسافات طويلة والسباحة إلى نحو 1.5 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم يوميًا، بينما ينصحهم بعض الخبراء بتناول كميات تتراوح بين 1.8- 2 غرام لكل كيلوغرام.