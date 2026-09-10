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صحة

أيهما أفضل لتعزيز اليقظة والتركيز صباحاً الماء او القهوة؟

Lebanon 24
10-09-2026 | 02:00
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أيهما أفضل لتعزيز اليقظة والتركيز صباحاً الماء او القهوة؟
أيهما أفضل لتعزيز اليقظة والتركيز صباحاً الماء او القهوة؟ photos 0
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يشعر بعض الأشخاص بعد الارتياح بعد شرب القهوة، رغم أنها المشروب الأول الذي يلجأ إليه كثيرون لتعزيز التركيز في الصباح، إلا أنها ليست الخيار الوحيد؛ إذ توجد مشروبات أخرى غنية بالعناصر الغذائية والمركبات الطبيعية التي قد تساعد على تحسين الانتباه، وزيادة النشاط الذهني والتركيز، أهمها الماء.

ويُعد الماء من أهم المشروبات التي يمكن تناولها في الصباح لدعم التركيز واليقظة؛ فالدماغ يتكون من نحو 75% من الماء، ولذلك فإن الحفاظ على ترطيب الجسم يساعد على دعم وظائفه المختلفة.
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وقد يؤثر الجفاف وفقدان 1- 2% من ماء الجسم في القدرة على التفكير بوضوح والتركيز وتذكر المعلومات واتخاذ القرارات.

وتشير الدراسات إلى أن عدم شرب الماء لمدة 12 ساعة قد يقلل من اليقظة وسرعة الاستجابة.

وأظهرت دراسة أن شرب 500 مل من الماء قبل النوم و500 مل أخرى في الصباح ساعد على تحسين اليقظة وسرعة الاستجابة.

ومن طرق لتعزيز فوائد الماء في الصباح:

الماء مع الليمون: يضيف نكهة منعشة ويوفر فيتامين C، ويمكن أيضًا إضافة النعناع أو الخيار أو شرائح الحمضيات.

الماء مع خل التفاح: يمكن إضافة كمية صغيرة منه، وقد يرتبط ببعض الفوائد الصحية، مثل المساعدة في تنظيم مستويات سكر الدم.

ماء جوز الهند: بديل منعش للماء العادي، ويحتوي على معادن مهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم.
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