الحروق المنزلية.. هذه الأخطاء قد تزيد الإصابة سوءاً

حذّر الطبيب من وضع الحروق تحت الماء شديد البرودة أو الثلج لتخفيف الألم والحرارة، موضحًا أن الأفضل هو تبريد المنطقة بماء جارٍ بارد أو فاتر لمدة 20 دقيقة.

، خلال إحدى حلقات "No Appointment Necessary"، إن البرودة المفرطة قد تتسبب في انقباض الأوعية الدموية في موضع الإصابة، وبالتالي لا تكون الخيار الأفضل لعلاج الحروق.

وبحسب إرشادات (NHS)، يُنصح بتبريد الحرق تحت ماء جارٍ لمدة 20 دقيقة في أقرب وقت ممكن، ويفضل خلال الساعات الثلاث الأولى. وفي حال عدم توفر المياه الجارية، يمكن استخدام ماء بارد معبأ أو منشفة مبللة.

كما ينبغي إزالة الملابس أو المجوهرات القريبة من الحرق إذا لم تكن ملتصقة بالجلد، وتغطية المنطقة بعد تبريدها بشكل فضفاض بغشاء بلاستيكي نظيف، مع تجنب وضع الثلج أو الكريمات أو الزيوت والمواد المنزلية، وعدم فقء البثور.

وتشير الإرشادات إلى أن الحروق البسيطة يمكن علاجها منزليًا في كثير من الحالات، بينما تتطلب الحروق الكبيرة أو العميقة تقييمًا طبيًا، وقد تستدعي الحالات الشديدة دخول المستشفى.