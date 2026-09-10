الأفوكادو أم الجوز.. أيهما أفضل لصحة الدماغ والذاكرة؟

يُعد الأفوكادو والجوز من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي قد تدعم صحة الدماغ والوظائف الإدراكية، إلا أن لكل منهما تركيبة مختلفة.



ويتميز باحتوائه على حمض ألفا-لينولينيك، أحد أحماض 3 النباتية، إلى جانب الدهون المتعددة غير المشبعة والبوليفينول ومضادات الأكسدة، وهي مركبات ترتبط بمقاومة الإجهاد التأكسدي والالتهاب، وهما عاملان يُبحث دورهما في التدهور المعرفي مع التقدم في العمر.

ورغم أن بعض الدراسات ربطت تناول الجوز بتحسن جوانب من الأداء المعرفي، فإن الأدلة لا تزال غير كافية لإثبات قدرته على منع التراجع الإدراكي. وفي تجربة استمرت عامين على كبار السن، لم يُسجل تأثير واضح للجوز في الأداء الإدراكي العام.

أما الأفوكادو، فيوفر الدهون الأحادية غير المشبعة والألياف والكاروتينويدات، خصوصاً اللوتين، الذي يمكن أن يتراكم في الدماغ ويرتبط ببعض مؤشرات الوظائف الإدراكية.

وأظهرت تجربة استمرت 12 أسبوعاً أن تناول الأفوكادو يومياً لدى بالغين يعانون زيادة الوزن أو السمنة رفع مستويات اللوتين وحسّن بعض مهام الانتباه.



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لكن دراسة عشوائية أخرى استمرت ستة أشهر لم تجد تحسناً إضافياً واضحاً في الوظائف الإدراكية مقارنة بالمجموعة الأخرى.

لذلك، لا يمكن اعتبار الأفوكادو أو الجوز أفضل بشكل مطلق، ويظل الجمع بينهما ضمن نظام غذائي متوازن وسيلة مناسبة للاستفادة من العناصر الغذائية المتنوعة التي يوفرها كل منهما.