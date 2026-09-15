تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

الموز الأخضر.. خيار غذائي قد يساعد على ضبط السكر

Lebanon 24
15-09-2026 | 04:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الموز الأخضر.. خيار غذائي قد يساعد على ضبط السكر
الموز الأخضر.. خيار غذائي قد يساعد على ضبط السكر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قد لا يحظى الموز الأخضر بالإقبال نفسه الذي يتمتع به الموز الناضج، لكن هذه الثمرة الأقل حلاوة تخفي تركيبة غذائية قد تمنحها مزايا صحية لافتة، خصوصا في ما يتعلق بسكر الدم وصحة الجهاز الهضمي.
Advertisement

ويرجع جانب كبير من هذه الفوائد، وفق موقع "فيري ويل هيلث"، إلى احتواء الموز الأخضر على مستويات مرتفعة من "النشا المقاوم" والألياف، وهما مكونان يدعمان صحة الأمعاء ويساعدان على إبطاء تأثير الطعام على مستويات السكر في الدم.

ويحتوي الموز الأخضر على كمية أقل من السكر مقارنة بالموز الناضج، كما يتمتع بمؤشر غلايسيمي يبلغ نحو 30، مقابل 51 للموز الناضج، ما يعني أن تأثيره على سكر الدم يكون أقل.

وتشير أبحاث إلى ارتباط تناول الموز الأخضر، أو المنتجات المصنوعة منه مثل دقيق الموز الأخضر، بعدد من الفوائد المحتملة، بينها زيادة الشعور بالشبع وتقليل الجوع، وتحسين حساسية الإنسولين لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني والسمنة، إضافة إلى تقليل الالتهابات لدى الأشخاص الذين يعانون زيادة الوزن.

كما بحثت دراسات استخدام الموز الأخضر في المساعدة على علاج الإسهال والإمساك المزمنين لدى الأطفال.

لماذا يختلف الموز الأخضر عن الناضج؟

مع نضج الموز، يتحول جزء من النشا المقاوم الموجود فيه إلى سكريات، ولذلك يحتوي الموز الأخضر على كمية أكبر من النشا المقاوم والألياف.

وبحسب البيانات الواردة في الدراسات، يحتوي 100 غرام من الموز الأخضر على نحو 14 غراما إضافيا من الألياف و9.3 غرامات إضافية من النشا المقاوم مقارنة بالموز الناضج.

كما يحتوي الموز الأخضر على نحو 5 غرامات أقل من السكر لكل 100 غرام مقارنة بالموز الناضج.

طرق مختلفة لتناوله

لا يشترط تناول الموز الأخضر بالطريقة نفسها التي يؤكل بها الموز الناضج، إذ يمكن تقطيعه وإضافته إلى السلطات، أو سلقه وهرسه، أو إضافته إلى دقيق الشوفان.

كما يمكن تشويحه مع البصل والتوابل أو قليه في المقلاة.

دقيق الموز الأخضر

حظي دقيق الموز الأخضر باهتمام الباحثين وقطاع الأغذية بسبب ارتفاع تركيز النشا المقاوم فيه، إذ يشكل نحو 74 بالمئة من مكوناته.

وينتج الدقيق من خلال تجفيف الموز الأخضر وطحنه، فيما يجري بحث استخدامه في المكملات الغذائية وبعض تطبيقات الطهي، بما في ذلك كبديل للدهون.

متى يستدعي الحذر؟

رغم أن الموز الأخضر آمن بشكل عام، فإنه قد يسبب اضطراب المعدة أو الإمساك لدى بعض الأشخاص، خصوصا عند زيادة استهلاك الألياف بسرعة.

لذلك، ينصح بإدخاله تدريجيًا إلى النظام الغذائي.

كما ينبغي على الأشخاص الذين يعانون حساسية تجاه اللاتكس تجنب الموز، بسبب احتمال حدوث ما يعرف بـ"متلازمة لاتكس-الفاكهة"، إذ قد يتفاعل جهاز المناعة لدى بعض المصابين بحساسية اللاتكس مع بروتينات موجودة في بعض الفواكه، ومنها الموز.
مواضيع ذات صلة
هذه الأعشاب تساعد مرضى السكري في تنظيم مستويات السكر
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 12:40:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الموز أم التوت الأزرق.. أيهما أفضل للطاقة وسكر الدم؟
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 12:40:27 Lebanon 24 Lebanon 24
عنصر غذائي قد يكون مفتاح خفض ضغط الدم
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 12:40:27 Lebanon 24 Lebanon 24
متى يصبح الموز مشكلة لمرضى الكلى؟
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 12:40:27 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

فيري ويل هيلث

بشكل عام

السكري

الشوف

سولي

ساسي

راما

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-09-15
Lebanon24
00:43 | 2026-09-15
Lebanon24
23:00 | 2026-09-14
Lebanon24
16:00 | 2026-09-14
Lebanon24
14:00 | 2026-09-14
Lebanon24
11:31 | 2026-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24