الموز الأخضر.. خيار غذائي قد يساعد على ضبط السكر

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قد لا يحظى الموز الأخضر بالإقبال نفسه الذي يتمتع به الموز الناضج، لكن هذه الثمرة الأقل حلاوة تخفي تركيبة غذائية قد تمنحها مزايا صحية لافتة، خصوصا في ما يتعلق بسكر وصحة الجهاز الهضمي.ويرجع جانب كبير من هذه الفوائد، وفق موقع " "، إلى احتواء الموز الأخضر على مستويات مرتفعة من "النشا المقاوم" والألياف، وهما مكونان يدعمان صحة الأمعاء ويساعدان على إبطاء تأثير الطعام على مستويات السكر في الدم.ويحتوي الموز الأخضر على كمية أقل من السكر مقارنة بالموز الناضج، كما يتمتع بمؤشر غلايسيمي يبلغ نحو 30، مقابل 51 للموز الناضج، ما يعني أن تأثيره على سكر الدم يكون أقل.وتشير أبحاث إلى ارتباط تناول الموز الأخضر، أو المنتجات المصنوعة منه مثل دقيق الموز الأخضر، بعدد من الفوائد المحتملة، بينها زيادة الشعور بالشبع وتقليل الجوع، وتحسين حساسية الإنسولين لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني والسمنة، إضافة إلى تقليل الالتهابات لدى الأشخاص الذين يعانون زيادة الوزن.كما بحثت دراسات استخدام الموز الأخضر في المساعدة على علاج الإسهال والإمساك المزمنين لدى الأطفال.مع نضج الموز، يتحول جزء من النشا المقاوم الموجود فيه إلى سكريات، ولذلك يحتوي الموز الأخضر على كمية أكبر من النشا المقاوم والألياف.وبحسب البيانات الواردة في الدراسات، يحتوي 100 غرام من الموز الأخضر على نحو 14 غراما إضافيا من الألياف و9.3 غرامات إضافية من النشا المقاوم مقارنة بالموز الناضج.كما يحتوي الموز الأخضر على نحو 5 غرامات أقل من السكر لكل 100 غرام مقارنة بالموز الناضج.لا يشترط تناول الموز الأخضر بالطريقة نفسها التي يؤكل بها الموز الناضج، إذ يمكن تقطيعه وإضافته إلى السلطات، أو سلقه وهرسه، أو إضافته إلى دقيق الشوفان.كما يمكن تشويحه مع البصل والتوابل أو قليه في المقلاة.حظي دقيق الموز الأخضر باهتمام الباحثين وقطاع الأغذية بسبب ارتفاع تركيز النشا المقاوم فيه، إذ يشكل نحو 74 بالمئة من مكوناته.وينتج الدقيق من خلال تجفيف الموز الأخضر وطحنه، فيما يجري بحث استخدامه في المكملات الغذائية وبعض تطبيقات الطهي، بما في ذلك كبديل للدهون.رغم أن الموز الأخضر آمن ، فإنه قد يسبب اضطراب المعدة أو الإمساك لدى بعض الأشخاص، خصوصا عند زيادة استهلاك الألياف بسرعة.لذلك، ينصح بإدخاله تدريجيًا إلى .كما ينبغي على الأشخاص الذين يعانون حساسية تجاه اللاتكس تجنب الموز، بسبب احتمال حدوث ما يعرف بـ"متلازمة لاتكس-الفاكهة"، إذ قد يتفاعل جهاز المناعة لدى بعض المصابين بحساسية اللاتكس مع بروتينات موجودة في بعض الفواكه، ومنها الموز.