تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

هذا ما يحدث عند تناول المغنسيوم مع أدوية ضغط الدم

Lebanon 24
15-09-2026 | 14:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
هذا ما يحدث عند تناول المغنسيوم مع أدوية ضغط الدم
هذا ما يحدث عند تناول المغنسيوم مع أدوية ضغط الدم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تشير الدراسات إلى أن المغنيسيوم قد يساعد في خفض ضغط الدم بشكل طفيف، من خلال دوره في إرخاء الأوعية الدموية ودعم وظائف العضلات والأعصاب. ووفق مراجعات بحثية، ارتبط تناول مكملات المغنيسيوم بانخفاض متوسط في ضغط الدم الانقباضي بنحو 2.8 ملليمتر زئبق، والانبساطي بنحو ملليمترين، مع احتمال أن تكون الفائدة أكبر لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.

ومع ذلك، لا تُظهر هذه النتائج أن المغنيسيوم يمكن أن يحل محل أدوية ضغط الدم أو التغييرات الصحية في نمط الحياة. كما أن الجمع بين مكملات المغنيسيوم وأدوية خفض الضغط قد يؤدي لدى بعض الأشخاص إلى انخفاض مفرط في ضغط الدم، خاصة عند استخدام عدة أدوية، أو وجود ضغط منخفض أساساً، أو تناول جرعات مرتفعة من المغنيسيوم.

وقد يظهر انخفاض ضغط الدم في صورة دوخة أو ضعف أو تشوش في الرؤية أو شعور بقرب الإغماء، وقد يؤدي في الحالات الشديدة إلى السقوط أو فقدان الوعي.

وتبرز أهمية الحذر بشكل أكبر لدى المصابين بأمراض الكلى، إذ إن الكلى السليمة تتخلص من المغنيسيوم الزائد عن طريق البول، بينما قد تقل قدرة الكلى المصابة بالمرض المزمن على التخلص منه، ما يزيد خطر تراكمه في الجسم. وقد يؤدي ارتفاع مستوياته إلى الغثيان وضعف العضلات وانخفاض ضغط الدم وبطء ضربات القلب، وفي الحالات الشديدة اضطرابات في نظم القلب.

لذلك، تشير الأدلة إلى أن المغنيسيوم قد يقدم فائدة محدودة في خفض ضغط الدم، لكنه لا يُعد بديلاً عن العلاج الموصوف. ويُفضّل الحصول عليه من مصادر غذائية مثل بذور اليقطين واللوز والسبانخ والحبوب الكاملة والأفوكادو، بينما ينبغي لمن يتناولون أدوية ضغط الدم ويرغبون في استخدام مكملات المغنيسيوم استشارة الطبيب ومراقبة ضغط الدم، خصوصاً عند بدء المكمل أو تغيير جرعته.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماذا يحدث لضغط الدم عند تناول الشوفان يوميًا؟
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 23:07:01 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الليمون يوميًا
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 23:07:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل؟
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 23:07:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يحدث لجسمك عند تناول وجبة واحدة يومياً لمدة شهر؟
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 23:07:01 Lebanon 24 Lebanon 24

الأفوكا

بالمر

العلا

الحص

ترين

الدم

غنيس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-09-15
Lebanon24
10:50 | 2026-09-15
Lebanon24
08:45 | 2026-09-15
Lebanon24
06:25 | 2026-09-15
Lebanon24
04:00 | 2026-09-15
Lebanon24
02:00 | 2026-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24