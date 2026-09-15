هل التين مناسب لمرضى السكري؟

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أفادت دراسات بأن التين قد يكون خياراً مناسباً لمرضى عند تناوله باعتدال، نظراً إلى غناه بالألياف والعناصر الغذائية، فيما أشارت أبحاث إلى تأثير محتمل لبعض مركباته في مستويات السكر في . إلا أن الدراسات السريرية المتوافرة لا تزال محدودة، ولا تكفي لاعتبار التين علاجاً لمرض السكري.ورغم مذاقه الحلو واحتوائه على السكريات الطبيعية، فإن التين يمكن أن يُدرج ضمن نظام غذائي متوازن لمرضى السكري، مع ضرورة الانتباه إلى كمية التين المتناولة وحجم الحصة الغذائية.ويحتوي التين على الألياف الغذائية التي تساعد على إبطاء امتصاص السكر في الدم، كما تساهم في دعم عملية الهضم. وترتبط الألياف أيضاً بفوائد لصحة القلب، وقد تساعد في خفض ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب وسرطان القولون.كما يمدّ التين الجسم بمجموعة من الفيتامينات، بينها فيتامينات "سي" و"بي 1" و"بي 2" و"كي"، إضافة إلى معادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والبوتاسيوم. ويحتوي كذلك على مضادات أكسدة ومركبات مضادة للالتهابات قد تساهم في الحد من الالتهابات في الجسم.التين الطازج أم المجفف؟ويختلف تأثير التين في مستويات السكر بحسب طريقة تناوله. ويبلغ المؤشر الجلايسيمي للتين الطازج نحو 51، ما يصنّفه ضمن الأطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي، بينما يصل المؤشر الجلايسيمي للتين المجفف إلى نحو 61، أي ضمن الفئة المتوسطة.وبالتالي، قد يكون التين الطازج خياراً أفضل لمريض السكري مقارنة بالتين المجفف، خصوصاً أن عملية التجفيف تقلل محتوى الماء وتزيد تركيز السكريات في الكمية نفسها.أما من حيث الكمية، فتُقدّر الحصة المعتادة من التين الطازج بثمرتين متوسطتي الحجم أو ثمرة ونصف الثمرة الكبيرة، في حين تبلغ حصة التين المجفف نحو ثلاث ثمرات صغيرة.ومع ذلك، لا يعني انخفاض المؤشر الجلايسيمي أن تناول التين يكون مفتوحاً من دون حساب الكمية، إذ يبقى التحكم بحجم الحصة عاملاً أساسياً في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.كذلك، يحتوي التين على نسبة جيدة من البوتاسيوم، لذلك ينبغي على الأشخاص الذين يعانون ارتفاعاً في مستويات البوتاسيوم أو الذين طلب منهم الطبيب مراقبته، الانتباه إلى كمية التين التي يتناولونها.ومن جهة أخرى، يتمتع التين بتأثير ملين طبيعي، ولذلك فإن الإفراط قد يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل آلام المعدة أو الإسهال.