فوائد محتملة للأفوكادو قد تساعد على نوم أفضل

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يُعدّ الأفوكادو غنيًا بالألياف والدهون الصحية، إضافةً إلى عناصر غذائية مهمة مثل البوتاسيوم والفولات. وقد تسهم الألياف ومضادات الأكسدة فيه في دعم صحة الجهاز الهضمي وتقليل بعض عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب، كما قد يساعد إدخاله ضمن نظام غذائي متوازن في الحفاظ على وزن صحي.وذكر موقع "الطبي" المتخصص بالشؤون الصحية أن أدلة أولية تشير إلى فوائد محتملة للأفوكادو في ما يتعلق بالنوم؛ إذ أظهر تحليل إضافي لتجربة عشوائية نُشرت عام 2025 تحسنًا طفيفًا في مؤشر مرتبط بصحة النوم لدى مجموعة تناولت حبة أفوكادو يوميًا لمدة 26 أسبوعًا، مقارنةً بمجموعة حافظت على نظامها الغذائي المعتاد.وشمل التحليل 969 بالغًا يعانون السمنة البطنية.لكن المؤشر اعتمد على عدد ساعات النوم التي أبلغ عنها المشاركون ذاتيًا، ولم يكن تقييمًا شاملًا لجودة النوم. كما أن الدراسة لم تختبر تناول الأفوكادو قبل النوم تحديدًا، وبالتالي لا تُثبت أنه يعالج الأرق أو أن تناوله ليلًا أفضل من تناوله في أي وقت آخر.ويحتوي الأفوكادو على المغنيسيوم والتربتوفان والفولات، وهي عناصر قد تفسّر الاهتمام بالعلاقة بينه وبين النوم، إلا أن وجود هذه العناصر في الطعام لا يكفي لإثبات تأثير مباشر على تحسين النوم.وبالتوازي مع الاهتمام بهذه العلاقة، يوفر الأفوكادو عناصر غذائية مهمة، وقد يدعم صحة الجهاز الهضمي والشعور بالشبع، وهي فوائد لا ترتبط بتوقيت تناوله.وتحتوي حبة أفوكادو واحدة بوزن 201 غرام على 163 ميكروغرامًا من الفولات، أي نحو 41% من القيمة اليومية الموصى بها، ويسهم الفولات في عمليات حيوية تشمل استقلاب الأحماض الأمينية وتفاعلات مرتبطة بتصنيع النواقل العصبية.وقد ربطت بعض الدراسات انخفاض مستوياته بالاكتئاب، لكن النتائج غير متفقة، ولا يثبت هذا الارتباط أن تناول الأفوكادو يحسّن المزاج أو النوم.كما يُعد الأفوكادو مصدرًا غنيًا بالألياف، إذ تحتوي الحبة الواحدة (201 غرام) على نحو 13.5 غرامًا منها، أي ما يقارب نصف القيمة اليومية الموصى بها. وتُعد الألياف ضرورية لصحة الجهاز الهضمي لدورها في تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.