تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

تحتوي على مكون خفي لا تراه العين.. تأثيرات مدهشة للطماطم على صحة الكبد

Lebanon 24
18-09-2026 | 10:34
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
تحتوي على مكون خفي لا تراه العين.. تأثيرات مدهشة للطماطم على صحة الكبد
تحتوي على مكون خفي لا تراه العين.. تأثيرات مدهشة للطماطم على صحة الكبد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
توصل باحثون في جامعة "تافتس" إلى أن مادة الفيتوين وهي مادة طليعية عديمة اللون تستخدمها النباتات لإنتاج الليكوبين- تقلل بشكل كبير من الإصابة بمرض الكبد الدهني لدى الفئران.

وفقاً لما نشره موقع (SciTechDaily) نقلاً عن دورية (Molecular Nutrition & food Research)، يمكن أن يساعد هذا الاكتشاف في تفسير سبب توفير مسحوق الطماطم الكامل حماية للكبد -في بعض الحالات- تفوق تلك التي يوفرها الليكوبين النقي وحده.
Advertisement
 
ركزت الدراسة على "مرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي، وهي حالة مزمنة متزايدة الانتشار ولكنها غالباً ما تكون صامتة.

ويبدأ مرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي عندما تتراكم الدهون داخل خلايا الكبد.

ورغم أنه قد لا يسبب سوى القليل من الأعراض الملحوظة في البداية، إلا أن تراكم الدهون المستمر يمكن أن يؤدي إلى الالتهاب وتلف أنسجة الكبد، وفي النهاية يمكن أن يتطور إلى تليف الكبد.
 
يُعد النظام الغذائي جزءاً واحداً فقط من جوانب هذا المرض، إلا أن الأطعمة والعناصر الغذائية التي تؤثر على كيفية تخزين الكبد للدهون أو حرقها يمكن أن تساعد الباحثين في تحديد استراتيجيات وقائية جديدة.

وحظيت الطماطم باهتمام خاص نظراً لأن الدراسات التي أجريت على الحيوانات ربطت مراراً وتكراراً بينها وبين تحسن صحة الكبد.
 
استحوذ الليكوبين على قدر كبير من الاهتمام لأنه يمنح الطماطم الناضجة لونها الأحمر ويعمل كمضاد للأكسدة.

ومع ذلك، تفوق مسحوق الطماطم على الليكوبين النقي في تجارب سابقة أجريت على الحيوانات، مما يشير إلى أن فوائد الثمرة قد تنبع من عمل مركبات متعددة معاً. (العربية)
مواضيع ذات صلة
هل من علاقة بين تناول الطماطم ودهون الكبد؟
lebanon 24
Lebanon24
18/09/2026 18:32:34 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تحمي الحمضيات الكبد مع التقدم في العمر؟ دراسة تكشف تأثيراً لافتاً
lebanon 24
Lebanon24
18/09/2026 18:32:34 Lebanon 24 Lebanon 24
6 مشروبات قد تدعم صحة الكبد.. تعرّف إليها
lebanon 24
Lebanon24
18/09/2026 18:32:34 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة تكشف فوائد مفاجئة للطماطم على الدماغ
lebanon 24
Lebanon24
18/09/2026 18:32:34 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

العين

فيتو

جامع

تيجي

تافت

توين

دوري

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:15 | 2026-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:05 | 2026-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:59 | 2026-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
09:44 | 2026-09-18
Lebanon24
07:49 | 2026-09-18
Lebanon24
04:00 | 2026-09-18
Lebanon24
01:00 | 2026-09-18
Lebanon24
23:00 | 2026-09-17
Lebanon24
16:00 | 2026-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24