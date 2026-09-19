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صحة

هل تتأخر في الطعام خلال العطلة؟ قلبك قد يدفع الثمن

Lebanon 24
19-09-2026 | 06:30
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تختلف عادات تناول الطعام خلال عطلة نهاية الأسبوع عن أيام العمل، إذ يؤخر البعض وجبة الإفطار أو يتناولون العشاء في وقت متأخر. إلا أن دراسة حديثة تشير إلى أن تغيير مواعيد الوجبات بين أيام الأسبوع والعطلات قد يرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب، خصوصًا لدى الرجال.

وحلل باحثون بيانات 104806 أشخاص شاركوا في دراسة "نوتري نت-سانتيه" الفرنسية، وتابعوهم على مدى سنوات، وقارنوا مواعيد تناول أول وآخر وجبة خلال أيام العمل وعطلات نهاية الأسبوع، لقياس ما أطلقوا عليه "اضطراب مواعيد الطعام".
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وأظهرت النتائج أن كل زيادة بمقدار ساعة واحدة في الفارق بين مواعيد الطعام خلال أيام الأسبوع وعطلات نهاية الأسبوع، ارتبطت بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 14% لدى الرجال، وبزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 21%.

وبحسب النتائج، كان الخطر أعلى لدى الرجال الذين قدّموا مواعيد وجباتهم خلال عطلة نهاية الأسبوع مقارنة بأيام العمل، وكذلك لدى الذين أخّروها، ما يشير إلى أن عدم انتظام مواعيد الطعام قد يكون أكثر أهمية من اتجاه التغيير نفسه. في المقابل، لم يجد الباحثون ارتباطًا ذا دلالة إحصائية لدى النساء.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، برنار سرور، إن النتائج تشير إلى أن الحفاظ على انتظام مواعيد الوجبات بين أيام الأسبوع والعطلات قد يكون مهمًّا، إلى جانب توقيت تناول الطعام نفسه.

ويرى الباحثون أن تغيير مواعيد الوجبات قد يؤثر في الساعة البيولوجية للجسم، التي تنظم النوم والهضم والتمثيل الغذائي وضغط الدم ووظائف القلب.

ومع ذلك، شدد الباحثون على أن الدراسة رصدية ولا تثبت أن اضطراب مواعيد الطعام يسبب أمراض القلب بشكل مباشر، ما يستدعي إجراء دراسات إضافية لتأكيد هذه العلاقة. (إرم نيوز)
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