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صحة

الطماطم الطازجة أم المعلبة.. أيهما أكثر فائدة للصحة؟

Lebanon 24
21-09-2026 | 06:11
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الطماطم الطازجة أم المعلبة.. أيهما أكثر فائدة للصحة؟
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تختلف القيمة الغذائية للطماطم الطازجة عن المعلبة بشكل محدود، ولا يمكن اعتبار أحدهما أكثر صحة بشكل مطلق، إذ يتميز كل نوع بفوائد غذائية مختلفة.

وبحسب أخصائيي التغذية، تساعد المعالجة الحرارية للطماطم المعلبة على تكسير جدران خلاياها، ما قد يسهل امتصاص الجسم لمركب "الليكوبين"، وهو أحد مضادات الأكسدة الموجودة فيها.

في المقابل، قد تؤدي الحرارة إلى فقدان جزء من العناصر الحساسة، مثل "فيتامين سي"، كما تحتوي الطماطم المعلبة غالبًا على كميات أكبر من الصوديوم مقارنة بالطازجة.

وتُعد الطماطم عمومًا مصدرًا جيدًا للفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية، خصوصًا "الليكوبين"، الذي تشير أبحاث إلى دوره المحتمل في دعم صحة القلب، وتقليل الالتهاب، وحماية الخلايا من الأضرار.

كما تربط بعض الدراسات تناول الطماطم بفوائد محتملة لصحة الجلد والتمثيل الغذائي، إلا أن بعض هذه النتائج لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث، ولا سيما فيما يتعلق بخطر الإصابة بالسرطان.

ويعتمد الاختيار بين الطماطم الطازجة والمعلبة على طريقة استخدامها والاحتياجات الغذائية.

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فالطازجة تناسب الأطباق التي تقدم نيئة، وقد تكون خيارًا أفضل لمن يريد تقليل الصوديوم، بينما تتميز المعلبة بسهولة التخزين وتناسب الأطباق المطهية.

وبالتالي، يمكن إدخال كلا النوعين ضمن نظام غذائي متوازن والاستفادة من الخصائص الغذائية المختلفة لكل منهما.

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