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صحة

القراءة قد تحميك من الزهايمر.. هذا ما يجب ان تعرفه

Lebanon 24
22-09-2026 | 04:00
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سواء كانت رواية أو مجلة أو حتى قصة مصورة، فإن القراءة قد تحمل فوائد صحية كبيرة لجميع الفئات العمرية، وفق مراجعة علمية حديثة. وتشير الأبحاث إلى أن هذه العادة البسيطة قد ترتبط بتحسين القدرات الذهنية، وتعزيز الصحة النفسية، وتقليل خطر التدهور المعرفي مع التقدم في العمر.

ويؤكد خبراء أن القراءة لا تقتصر على تنمية المعرفة فقط، بل تساهم أيضًا في تعزيز التعاطف وتحسين التركيز، فضلًا عن كونها وسيلة فعالة للابتعاد عن الشاشات وتنشيط الخيال، بحسب تقرير نشره موقع "healthline".
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فوائد تبدأ منذ الطفولة
تبدأ أهمية القراءة للمتعة في سن مبكرة، إذ تشير بيانات إلى أن الأطفال الذين يمارسون القراءة بين سن 3 و10 سنوات يحققون فوائد طويلة الأمد تمتد إلى مرحلة المراهقة، تشمل تحسن الأداء الدراسي والسلوكي.

كما أظهرت دراسات تصوير الدماغ أن القراءة ترتبط بزيادة حجم مناطق مسؤولة عن اللغة وتنظيم المشاعر، وهو ما يعزز تطور الدماغ بشكل صحي. والأهم أن هذه الفوائد تستمر حتى بعد الأخذ في الاعتبار عوامل مثل مستوى تعليم الأهل والدخل.

ورغم هذه الفوائد، تشير البيانات إلى تراجع معدلات القراءة بين الأطفال والمراهقين، خاصة بين الذكور ومن ينتمون إلى خلفيات اقتصادية أقل.

تأثير يتجاوز التعلم
لا تقتصر فوائد القراءة على تنمية المهارات اللغوية، بل تمتد لتشمل تحسين التركيز والذاكرة والقدرات التنفيذية، إلى جانب تعزيز الأداء الأكاديمي بشكل عام.

كما ترتبط القراءة المبكرة بأسلوب حياة صحي، مثل النوم الأفضل وتقليل الوقت أمام الشاشات، فضلًا عن انخفاض معدلات المشكلات النفسية.

وفي هذا السياق، يرى خبراء أن القراءة يمكن أن تكون جزءًا مما يُعرف بـ"الطب النفسي الوقائي"، الذي يهدف إلى تعزيز الصحة النفسية والحد من مخاطر الإصابة باضطرابات مثل الاكتئاب والقلق.

دعم صحة الدماغ لدى البالغين
تمتد فوائد القراءة إلى مرحلة البلوغ، حيث تشير دراسات إلى أنها تساعد في تحسين الشعور بالرفاهية وتقليل الشعور بالوحدة وتعزيز الروابط الاجتماعية.

كما أفاد كثير من البالغين بأن القراءة ساهمت في إحداث تغييرات إيجابية في حياتهم، مثل تبني عادات صحية أو اكتشاف هوايات جديدة. وتشير بيانات إلى أن القراءة لمدة ست دقائق فقط قد تقلل التوتر بنسبة تصل إلى 68%.

إلى جانب ذلك، أظهرت استطلاعات أن نسبة كبيرة من القراء يشعرون بتحسن في صحتهم النفسية، وأن القراءة تساعدهم على فهم مشاعر الآخرين بشكل أفضل وتعزيز قدرتهم على التعامل مع الخلافات بهدوء.

وسيلة محتملة للوقاية من التدهور المعرفي
في مراحل متقدمة من العمر، قد تلعب القراءة دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الدماغ. إذ تشير دراسات إلى أن الأنشطة الذهنية، مثل القراءة، ترتبط بتباطؤ التدهور المعرفي وتقليل خطر الإصابة بالخرف.

ويرى الباحثون أن القراءة قد تساعد في بناء ما يُعرف بـ"الاحتياطي المعرفي"، وهو قدرة الدماغ على مقاومة التغيرات المرتبطة بالتقدم في السن.

ومع ذلك، يؤكد الخبراء أن القراءة يجب أن تكون جزءًا من نمط حياة صحي متكامل، وليست وسيلة وحيدة للوقاية من الأمراض العصبية.

كيف تجعل القراءة جزءاً من حياتك اليومية
يمكن دمج القراءة بسهولة في الروتين اليومي من خلال خطوات بسيطة، مثل تخصيص 15 إلى 20 دقيقة يوميًا للقراءة، أو الانضمام إلى نادٍ للكتاب، أو الاحتفاظ بالكتب في أماكن يسهل الوصول إليها.

كما يُنصح بتجربة أنواع مختلفة من القراءة، مثل الكتب الصوتية أو المقالات أو الروايات، مع وضع أهداف واقعية تساعد على الاستمرار.

في النهاية، تؤكد الأدلة أن القراءة ليست مجرد نشاط ترفيهي، بل عادة يومية بسيطة قد تحمل فوائد كبيرة لصحة الدماغ والنفس، ما يجعلها استثمارًا طويل الأمد في جودة الحياة.
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