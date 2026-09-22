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صحة

أطعمة ومشروبات قد تضر بصحة عينيك...ما هي؟

Lebanon 24
22-09-2026 | 14:00
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تشير الدراسات إلى أن صحة العينين لا ترتبط فقط بوسائل حمايتهما أو بعدد ساعات استخدام الشاشات، بل تتأثر أيضاً بالنظام الغذائي ونوعية الأطعمة والمشروبات التي نتناولها يومياً.

ويلعب النظام الغذائي دوراً مهماً في صحة القلب والأوعية الدموية، وهو ما ينعكس بدوره على صحة العينين وقوة الإبصار. وتشير المعلومات الطبية إلى وجود ارتباط بين صحة العين وصحة القلب والدورة الدموية، إذ يمكن لبعض الأطعمة والمشروبات أن تؤثر على المدى الطويل في صحة الجهاز الدوري، وبالتالي في صحة العينين، وفقاً لموقع «ويب ميد».

وفي المقابل، قد يؤدي الإفراط في تناول بعض الأطعمة والمشروبات إلى زيادة عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم، وهي حالات قد تؤثر بدورها في صحة العين. ومن أبرز هذه الأطعمة والمشروبات:

الخبز والمعكرونة

تشير الدراسات إلى وجود ارتباط بين تناول الكربوهيدرات البسيطة، الموجودة بكثرة في الخبز الأبيض والمعكرونة، وزيادة احتمالية الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر (AMD)، وهو أحد الأسباب الرئيسية لفقدان البصر لدى كبار السن.

ويرجع ذلك إلى سرعة هضم هذه الكربوهيدرات، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل سريع. لذلك، يُنصح باختيار منتجات الحبوب الكاملة بدلاً من الأنواع المصنوعة من الدقيق الأبيض.

اللحوم المصنعة

تحتوي النقانق واللحوم الباردة وغيرها من اللحوم المصنعة على كميات مرتفعة من الصوديوم. وتشير المعلومات الطبية إلى أن الإفراط في تناول الملح لفترات طويلة قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي يمكن أن ينعكس سلباً على العينين.

ومن أبرز المشكلات المرتبطة بارتفاع ضغط الدم:

  • اعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم: وهو تلف يصيب الأوعية الدموية في شبكية العين، وقد يؤدي إلى تشوش الرؤية أو فقدانها.

  • اعتلال المشيمية: وقد يتسبب في تراكم السوائل تحت الشبكية.

  • الاعتلال العصبي: يمكن أن يحدث نتيجة اضطراب تدفق الدم، ما قد يؤدي إلى تلف الأعصاب وفقدان البصر.

الأطعمة المقلية

تشير الدراسات إلى أن الإفراط في تناول الأطعمة المقلية التي تحتوي على الدهون المتحولة قد يرفع مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، ما يزيد من عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني.

كما قد تسهم هذه الأطعمة في زيادة تكوّن الجذور الحرة، وهي جزيئات يمكن أن تسبب تلفاً في الخلايا. ويرتبط الإجهاد التأكسدي بعدد من أمراض العين، من بينها التنكس البقعي المرتبط بالعمر واعتلال الشبكية السكري.

وفي المقابل، يمكن الحصول على مضادات الأكسدة من الفواكه والخضراوات الغنية بفيتامين «سي»، مثل الحمضيات والطماطم والفلفل الأحمر الحلو.

زيوت الطهي

تشير بعض الدراسات إلى وجود علاقة بين الإفراط في تناول حمض اللينوليك، وهو أحد أنواع الدهون غير المشبعة، وزيادة احتمالية الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر.

ويوجد حمض اللينوليك في عدد من زيوت الطهي، من بينها زيت العصفر وعباد الشمس والذرة والصويا والسمسم.

وينصح خبراء الصحة باختيار الزيوت التي تحتوي على كميات منخفضة من الدهون المشبعة، وتجنب المنتجات التي تحتوي على الزيوت المهدرجة أو الدهون المتحولة.

الأطعمة الجاهزة والمعلبة

تشير المعلومات الغذائية إلى أن العديد من الأطعمة الجاهزة والمعبأة مسبقاً، مثل الحساء وصلصات الطماطم والأطعمة المعلبة، تحتوي على كميات مرتفعة من الصوديوم.

وقد يسهم الإفراط في تناول الصوديوم في ارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي يرتبط بدوره بعدد من مشكلات العين.

ولتقليل استهلاك الصوديوم، يُنصح باختيار المنتجات التي تحمل عبارات مثل «قليل الصوديوم» أو «من دون ملح مضاف»، مع الاعتماد على الأعشاب والتوابل لإضافة النكهة.

المشروبات السكرية

تشير الدراسات إلى أن الإكثار من المشروبات المحلاة، مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات الرياضية وبعض أنواع العصائر، قد يزيد من استهلاك السكر المضاف.

ويرتبط الإفراط في تناول السكر بزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب، وهي عوامل قد تؤثر بدورها في صحة العينين، ومن بينها اعتلال الشبكية السكري والتنكس البقعي المرتبط بالعمر.

ويظل الماء من أفضل الخيارات عند البحث عن مشروب صحي منخفض السعرات والسكريات.

الكافيين

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الكافيين قد يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في ضغط العين، خصوصاً لدى الأشخاص المصابين بالمياه الزرقاء (الجلوكوما) أو ارتفاع ضغط العين.

وقد يرتبط ارتفاع ضغط العين الشديد بزيادة خطر تلف العصب البصري وفقدان البصر، ما يجعل الاعتدال في تناول المشروبات الغنية بالكافيين أمراً مهماً، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في ضغط العين.

وفي المحصلة، تشير الدراسات والمعلومات الطبية إلى أن الاهتمام بنوعية الأطعمة والمشروبات التي نتناولها يومياً لا يقتصر على الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، بل يمكن أن يكون جزءاً من نمط حياة يساعد في دعم صحة العينين والحفاظ على قوة الإبصار.

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