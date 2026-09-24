تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

هل يمكن لمرضى السكري شرب الصودا؟

Lebanon 24
24-09-2026 | 10:29
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
هل يمكن لمرضى السكري شرب الصودا؟
هل يمكن لمرضى السكري شرب الصودا؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أوضحت توبي سميثسون، المديرة السابقة لقسم التغذية بالجمعية الأمريكية لمرضى السكري لموقع "يو إس إيه توداي"، أن الكربوهيدرات السائلة في الصودا تُمتص بسرعة فائقة في مجرى الدم. وتتحول هذه السكريات مباشرة إلى جلوكوز، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد وسريع في سكر الدم.
Advertisement
 
وأضافت: "تحتوي العلبة الواحدة من الصودا العادية في المتوسط على ما يقارب 10 ملاعق صغيرة من السكر المضاف، مما يجعل إدارة مستويات الجلوكوز أمراً بالغ الصعوبة إذا أصبحت مشروباً يومياً".

من جانبها، أكدت سارة هورماتشيا، أخصائية رعاية وتثقيف مرضى السكري، أن الاعتدال هو الأساس. وترى أن تناول الصودا السكرية بين الحين والآخر قد يؤدي إلى شعور مؤقت بالتعب والخمول والعطش. أما الاستهلاك المنتظم أو المفرط، فيتسبب في ارتفاع مستمر ومستدام في مستويات الجلوكوز، مما يعقد السيطرة على المرض، ويزيد من مخاطر السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية. (إرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
هل التين مناسب لمرضى السكري؟
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 21:36:02 Lebanon 24 Lebanon 24
لمرضى السكري.. توفير الطعام الصحي يخفض السكر التراكمي
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 21:36:02 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه الأعشاب تساعد مرضى السكري في تنظيم مستويات السكر
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 21:36:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة لمرضى السكري.. هل التحكم الصارم بالسكر يضرّ جودة الحياة؟
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 21:36:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الجمعية الأمريكية

توبي سميثسون

قسم التغذية

الأمريكية

أمريكي

هيدرا

سميث

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-09-24
Lebanon24
07:18 | 2026-09-24
Lebanon24
02:00 | 2026-09-24
Lebanon24
00:18 | 2026-09-24
Lebanon24
23:00 | 2026-09-23
Lebanon24
16:38 | 2026-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24