هل يمكن لمرضى السكري شرب الصودا؟

أوضحت ، المديرة السابقة لقسم التغذية بالجمعية لمرضى لموقع "يو إس إيه توداي"، أن الكربوهيدرات السائلة في الصودا تُمتص بسرعة فائقة في مجرى . وتتحول هذه السكريات مباشرة إلى جلوكوز، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد وسريع في سكر الدم.

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وأضافت: "تحتوي العلبة الواحدة من الصودا العادية في المتوسط على ما يقارب 10 ملاعق صغيرة من السكر المضاف، مما يجعل إدارة مستويات الجلوكوز أمراً بالغ الصعوبة إذا أصبحت مشروباً يومياً".



من جانبها، أكدت سارة هورماتشيا، أخصائية رعاية وتثقيف مرضى السكري، أن الاعتدال هو الأساس. وترى أن تناول الصودا السكرية بين الحين والآخر قد يؤدي إلى شعور مؤقت بالتعب والخمول والعطش. أما الاستهلاك المنتظم أو المفرط، فيتسبب في ارتفاع مستمر ومستدام في مستويات الجلوكوز، مما يعقد السيطرة على المرض، ويزيد من مخاطر السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية. (إرم نيوز)