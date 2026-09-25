تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

تمارين القوة تعزز حرق الدهون خلال أسبوع واحد فقط.. دراسة تكشف

Lebanon 24
25-09-2026 | 01:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
تمارين القوة تعزز حرق الدهون خلال أسبوع واحد فقط.. دراسة تكشف
تمارين القوة تعزز حرق الدهون خلال أسبوع واحد فقط.. دراسة تكشف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بينت دراسة جديدة أن ممارسة تمارين القوة لمدة 7 أيام فقط قد تبدأ في تعزيز حرق الدهون داخل الجسم، حتى قبل ملاحظة أي انخفاض في الوزن على الميزان.

وكشفت تجارب أجراها باحثون في جامعة ولاية كامبيناس (UNICAMP) على فئران مصابة بالسمنة، أن تمارين القوة حفزت آليات تكسير الدهون، وقلصت حجم الخلايا الدهنية، وخفضت كمية الدهون المتراكمة حول الأمعاء.

وأجرى الباحثون التجارب على فئران ذكور، حصل بعضها على نظام غذائي عادي، بينما تناولت مجموعة أخرى نظاما غنيا بالدهون بهدف تحفيز السمنة. وبعد ذلك، قسمت الفئران المصابة بالسمنة إلى مجموعتين: واصلت إحداهما حياتها من دون نشاط بدني، بينما بدأت الأخرى ممارسة تمارين القوة.
Advertisement

وخلال التجربة، استمرت جميع الفئران المصابة بالسمنة في تناول النظام الغذائي نفسه، بحيث يكون الاختلاف الأساسي بين المجموعتين هو ممارسة الرياضة.

ودرب الباحثون الفئران على صعود سلم يبلغ ارتفاعه 70 سنتيمترا، مع تثبيت أوزان في ذيولها. وتضمنت كل جلسة 20 عملية صعود، تفصل بينها فترات راحة تراوحت بين 60 و90 ثانية، وبشدة تعادل نحو 70% من القدرة القصوى. واستمر البرنامج سبع جلسات تدريبية.

ورغم عدم انخفاض وزن الفئران خلال هذه الفترة القصيرة، وجد الباحثون أن الفئران التي مارست تمارين القوة كان لديها مقدار أقل من الدهون المحيطة بالأمعاء والتي تمثل لدى البشر جزءا من الدهون الحشوية المتراكمة داخل البطن.

كما كانت الخلايا الدهنية لديها أصغر حجما، وهي نتيجة مهمة لأن تضخم الخلايا الدهنية يرتبط باضطرابات في عملية الأيض وزيادة الإشارات المرتبطة بالالتهاب.

ماذا يحدث داخل الخلايا؟

فحص الباحثون مجموعة من البروتينات المشاركة في عملية "تحلل الدهون"، وهي العملية التي يجري خلالها تكسير الدهون المخزنة داخل الخلايا لاستخدامها مصدرا للطاقة.وأظهرت النتائج أن السمنة أضعفت نشاط هذه الآلية، لكن تمارين القوة بدأت في استعادته بعد 7 جلسات فقط. وارتبط التدريب بزيادة التفاعل بين بروتينين مهمين، هما ABHD5 وATGL، ما ساعد على تنشيط عملية تكسير الدهون.

كما سجل الباحثون انخفاضا في نشاط جين Scd1، الذي يشارك في تصنيع بعض جزيئات الدهون، وهو ما قد يشير إلى انخفاض ميل الخلايا إلى تخزين الطاقة على هيئة دهون.

ويشدد الباحثون على أن النتائج لا تعني أن ممارسة تمارين القوة لمدة 7 أيام ستؤدي إلى التأثيرات نفسها لدى البشر، إذ أجريت الدراسة على فئران ذكور فقط، وركزت على نوع محدد من الأنسجة الدهنية والآليات الجزيئية المرتبطة بتكسير الدهون.

ويخطط الفريق لدراسة فترات تدريب أطول لمعرفة كيفية تطور هذه التغيرات مع استمرار ممارسة الرياضة وبدء فقدان الوزن، إلى جانب بحث تأثير التمارين في رواسب دهنية أخرى، بما فيها الدهون الموجودة حول القلب. (روسيا اليوم)

مواضيع ذات صلة
تمارين البطن وحدها لا تكفي لحرق الدهون
lebanon 24
Lebanon24
25/09/2026 09:16:59 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر سار لعشاق القهوة.. دراسة تكشف علاقتها بدهون الجسم
lebanon 24
Lebanon24
25/09/2026 09:16:59 Lebanon 24 Lebanon 24
3 دقائق فقط من الركض السريع.. دراسة تكشف تأثيراً مفاجئاً في الجسم
lebanon 24
Lebanon24
25/09/2026 09:16:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الحر لا يؤذي جسمك فقط.. دراسة تكشف خطراً مفاجئاً مع ارتفاع درجات الحرارة
lebanon 24
Lebanon24
25/09/2026 09:16:59 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

روسيا اليوم

الرياض

القصير

روسيا

جامع

رياض

هنية

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-09-24
Lebanon24
18:02 | 2026-09-24
Lebanon24
16:00 | 2026-09-24
Lebanon24
14:00 | 2026-09-24
Lebanon24
10:29 | 2026-09-24
Lebanon24
07:18 | 2026-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24