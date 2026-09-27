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صحة

الإصابة بكورونا تحمل "مفاجأة" لمرضى السكري.. دراسة تكشف التفاصيل

Lebanon 24
27-09-2026 | 14:22
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الإصابة بكورونا تحمل مفاجأة لمرضى السكري.. دراسة تكشف التفاصيل
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كشفت دراسة جديدة أن الإصابة بفيروس كورونا ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بالسكري من النوع الأول لدى الأشخاص دون سنّ 30 عامًا، في نتيجة لافتة، خصوصًا أن دراسات سابقة لم تجد ارتباطًا واضحًا بين الفيروس وتطور هذا النوع من السكري.


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وعُرضت الدراسة في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة السكري في ميلانو، وأجراها باحثون من مستشفى جامعة كوبنهاغن في الدنمارك، بهدف دراسة العلاقة بين الإصابة بسارس-كوف-2 وظهور السكري من النوع الأول.

وشملت الدراسة 2115 شخصًا شُخّصوا بالسكري قبل سنّ 30 عامًا بين 2020 و2023، إلى جانب 10 آلاف و575 شخصًا غير مصابين بالسكري، وفق تقرير نشره موقع "HealthDay".

ووجد الباحثون أن الإصابة بالفيروس ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بالسكري لاحقًا، من دون فروق كبيرة بين المتحورات.


إلا أن هذا الارتباط ظهر فقط بين اليومين 31 و180 بعد الإصابة، واقتصر على غير المطعّمين، كما ظهر لدى الإناث دون الذكور.

وأكد الباحثون أن الدراسة اعتمدت على سجلات دنماركية وبيانات دقيقة حول الإصابات والتطعيم، لكن طبيعتها الرصدية لا تسمح بإثبات أن الإصابة بكورونا تسببت مباشرة في انخفاض خطر السكري من النوع الأول.

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