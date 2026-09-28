تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

قبل شراء التوت الأزرق.. انتبه لهذه العلامات

Lebanon 24
28-09-2026 | 00:35
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
قبل شراء التوت الأزرق.. انتبه لهذه العلامات
قبل شراء التوت الأزرق.. انتبه لهذه العلامات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يحتار كثيرون عند شراء التوت الأزرق في اختيار العبوة الأكثر نضارة وجودة، خصوصا مع سرعة تلف هذه الفاكهة.

ووفق تقرير لمجلة "هيلث"، يمكن لعلامات مثل العفن، والرطوبة الزائدة والحبات الطرية، والرائحة الحامضة أن تساعد المستهلك على اكتشاف التوت الذي بدأ في الفساد، واختيار العبوة التي تتمتع بجودة ونضارة أفضل.

وينصح بتجنب العبوات التي يظهر فيها العفن الرمادي، المرتبط بفطر "بوتريتيس سينيريا"، خصوصا مع وجود رطوبة زائدة داخل العبوة.
Advertisement

وعلى الرغم من أن هذا العفن لا يرجح أن يسبب ضررا للأشخاص الأصحاء، فإنه قد يشكل خطرا على الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

كما ينبغي فحص قوام الحبات؛ فالتوت الطازج يكون ممتلئا ومتماسكا، بينما تشير الحبات الطرية أو المنكمشة أو المهروسة إلى تراجع جودتها واحتمال فسادها سريعا.

وتعد الرطوبة الزائدة علامة أخرى تستدعي الحذر، خاصة عند وجود سوائل متسربة أو قطرات ماء داخل العبوة، إذ توفر الرطوبة بيئة تساعد على التلف ونمو العفن.

ومن العلامات التي يمكن ملاحظتها أيضا الطبقة الفضية الطبيعية التي تغطي حبات التوت الأزرق، والمعروفة باسم "البلوم"، وهي طبقة شمعية تساعد على حماية الثمرة من فقدان الرطوبة والتلف.

أما الرائحة الحامضة، التي قد تشبه رائحة الخل، فتشير إلى أن الحبات بدأت في الفساد، وقد تترافق مع تسرب السوائل أو ظهور العفن.

كيف تختار العبوة الأفضل؟

يمكن للمستهلك اكتشاف علامات التلف عبر تحريك العبوة برفق ومراقبة الحبات من مختلف الجهات، مع التأكد من أنها جافة وخالية من العفن أو السوائل المتجمعة.

ويفضل اختيار الحبات ذات اللون الأزرق المتقارب، وتجنب الحبات الخضراء التي لم تنضج بعد، وكذلك الحبات شديدة الداكنة والطرية.
مواضيع ذات صلة
جسمك يحذرك من كثرة الملح.. انتبه لهذه العلامات
lebanon 24
Lebanon24
28/09/2026 13:48:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تستخدم شبكة "الواي فاي" في الفندق؟ انتبه لهذه المخاطر
lebanon 24
Lebanon24
28/09/2026 13:48:45 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل شراء بنك طاقة للابتوب.. انتبه إلى هذه الأرقام
lebanon 24
Lebanon24
28/09/2026 13:48:45 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل شراء أي منتج من "أمازون".. انتبه إلى هذه الإشارة الجديدة
lebanon 24
Lebanon24
28/09/2026 13:48:45 Lebanon 24 Lebanon 24

الرمادي

توت ⚔️

الفضي

العلا

البلو

بوتر

تيار

ماسك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
05:35 | 2026-09-28
Lebanon24
04:00 | 2026-09-28
Lebanon24
02:00 | 2026-09-28
Lebanon24
23:00 | 2026-09-27
Lebanon24
16:01 | 2026-09-27
Lebanon24
14:22 | 2026-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24