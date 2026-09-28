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صحة

ماذا يحدث لدماغك بعد 10 دقائق من الجري؟

Lebanon 24
28-09-2026 | 14:00
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ماذا يحدث لدماغك بعد 10 دقائق من الجري؟
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قد تكون عشر دقائق فقط من الجري البطيء كافية لتنشيط مناطق في الدماغ مرتبطة بالمزاج والوظائف التنفيذية، وفق نتائج بحثية تناولت تأثير النشاط البدني القصير في القدرات الذهنية.
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وأظهرت النتائج أن الجري المعتدل لفترة قصيرة قد يزيد تدفق الدم إلى مناطق في قشرة الفص الجبهي، وهي المسؤولة عن عدد من الوظائف المعرفية، من بينها التركيز واتخاذ القرارات والتحكم في الانتباه.
 
كما رُصد تحسن في المزاج والأداء في بعض الاختبارات المعرفية بعد ممارسة الجري، ما يشير إلى أن فوائد النشاط البدني قد تبدأ خلال فترة أقصر مما يُعتقد.
 
ويرى الباحثون أن حركة الجسم أثناء الجري، إلى جانب الحاجة إلى الحفاظ على التوازن والإيقاع، قد تساهم في تحفيز الدماغ، مؤكدين أن النتائج لا تعني أن عشر دقائق من الجري تغني عن النشاط البدني المنتظم، بل تشير إلى فوائد محتملة حتى للتمارين القصيرة.
 
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