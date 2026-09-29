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صحة

هل تمنع القرفة التفاح من رفع سكر الدم؟ إليك ما تقوله الدراسات

Lebanon 24
29-09-2026 | 10:18
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هل تمنع القرفة التفاح من رفع سكر الدم؟ إليك ما تقوله الدراسات
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يحتوي التفاح على سكريات طبيعية ترفع مستوى السكر في الدم، لكن الألياف والماء الموجودين فيه يساعدان على إبطاء الهضم ودخول الغلوكوز إلى مجرى الدم. أما رش القليل من القرفة فوقه، فمن غير المرجح أن يُحدث فرقاً كبيراً.

وبحسب موقع "Verywell Health"، لم تختبر دراسات منشورة حتى الآن تأثير تناول التفاح والقرفة معاً، لكن الأبحاث التي تناولت كلاً منهما بصورة منفصلة تساعد في فهم النتيجة المحتملة.

يُعد التفاح من الأطعمة ذات المؤشر السكري المنخفض، إذ يتراوح مؤشره بين 36 و44 بحسب الحجم والنوع ودرجة النضج. ويحتوي التفاح المتوسط الحجم على نحو 28 غراماً من الكربوهيدرات، بينها 19 غراماً من السكر الطبيعي وأربعة غرامات من الألياف.

وتبطئ الألياف الموجودة في الثمرة الكاملة امتصاص الكربوهيدرات، ما يجعل ارتفاع سكر الدم أكثر تدرجاً. كما يحتوي التفاح على مركبات نباتية تُعرف بالبوليفينولات، بينها الكيرسيتين والفلوريزين، وتشير أبحاث محدودة إلى أنها قد تبطئ امتصاص الغلوكوز في الأمعاء.

ويساعد تناول التفاح مع قشره على الحصول على كمية أكبر من الألياف والبوليفينولات، لأن تركيز هذه العناصر في القشرة أعلى منه في اللب.

أما القرفة، فلن تمنع كربوهيدرات التفاح من رفع سكر الدم، لكن بعض الدراسات تشير إلى احتمال أن تساعد في خفض الارتفاع بصورة طفيفة.

وفي دراسة صغيرة شملت 14 بالغاً أصحاء، أدى تناول حلوى الأرز مع ستة غرامات من القرفة إلى إبطاء انتقال الطعام من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة، وتقليل ارتفاع السكر بعد الوجبة.

كما أشارت دراسة مخبرية أُجريت عام 2024 إلى أن إضافة القرفة إلى حلوى الأرز أبطأت تحلل النشويات، ما قد يعني تفاعلها مع الإنزيمات الهاضمة ومساعدتها الجسم على معالجة الكربوهيدرات بوتيرة أبطأ.

 

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