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صحة

10 فواكه قد تساعد على تخفيف الإمساك

Lebanon 24
29-09-2026 | 14:00
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تشير دراسة إلى أن الإمساك العابر قد لا يستدعي اللجوء إلى الأدوية مباشرة، إذ يمكن لبعض الأطعمة الغنية بالألياف والماء أن تسهم في تحسين حركة الأمعاء وتليين البراز بصورة طبيعية.

وكشف اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي الأميركي الدكتور جوزيف صلحاب عن مجموعة من الفواكه التي قد تكون خيارًا غذائيًا مناسبًا للأشخاص الذين يعانون الإمساك، خصوصًا في الحالات المرتبطة بانخفاض استهلاك الألياف والسوائل أو بطء عملية الهضم.

وتشمل هذه الفواكه الكرز، والخوخ، والتفاح، والبرقوق، والكمثرى، والبطيخ، وتوت العليق، وفاكهة التنين، والتمر الهندي، إضافة إلى الكيوي.

وأوضح صلحاب، عبر حسابه على «إنستغرام»، أن بعض هذه الفواكه، ومنها الكرز والخوخ والتفاح والبرقوق والكمثرى، تحتوي على مادة «السوربيتول»، وهي نوع من الكحول السكري يمكن أن يساعد على جذب الماء إلى الأمعاء، ما قد يسهم في تليين البراز وتسهيل عملية الإخراج.

كما يحتوي البطيخ على «المانيتول»، الذي قد يؤدي تأثيرًا مشابهًا، في حين توفر فواكه مثل التوت وفاكهة التنين والتمر الهندي كميات من الألياف ومركبات قد تدعم صحة الجهاز الهضمي.

وحظي الكيوي بإشادة خاصة من اختصاصي الجهاز الهضمي، الذي أشار إلى أن تناوله قد يساعد في تعزيز انتظام حركة الأمعاء، إلى جانب احتوائه على عدد من العناصر والمركبات الغذائية المفيدة.

ولا تقتصر أهمية هذه الفواكه على المساعدة في مواجهة الإمساك، إذ يحتوي بعضها على ألياف «البريبايوتيك» التي تشكل مصدرًا غذائيًا للبكتيريا النافعة، وقد تساعد في دعم توازن ميكروبيوم الأمعاء.

في المقابل، حذّر صلحاب من الإفراط في تناول الفواكه والأطعمة الغنية بالألياف دفعة واحدة، إذ قد يؤدي ذلك إلى ظهور أعراض مثل الغازات والانتفاخ وتقلصات البطن أو الإسهال.

وينصح بإدخال هذه الأطعمة تدريجيًا إلى النظام الغذائي، مع الحرص على تناول كميات كافية من الماء، ولا سيما لدى الأشخاص الذين لا يعتادون استهلاك كميات كبيرة من الألياف.

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