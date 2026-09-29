سيجارة واحدة تكفي لرفع خطر أمراض القلب...إليكم التفاصيل

حذّر أطباء من الاعتقاد بأن تدخين سيجارة واحدة يوميًا، أو حتى بضع سجائر، لا يشكل خطرًا كبيرًا على صحة القلب، مؤكدين أنه لا توجد كمية آمنة مثبتة من التدخين عندما يتعلق الأمر بصحة القلب والأوعية الدموية.

وأوضح الدكتور سمير غوبتا، استشاري أمراض القلب التداخلية ورئيس مختبرات القسطرة في مجموعة مستشفيات مترو، لصحيفة «تايمز أوف إنديا»، أن تدخين كميات قليلة من السجائر يعني تعرض الجسم للنيكوتين وأول أكسيد الكربون وغيرها من المواد السامة، التي يمكن أن تؤثر في القلب والأوعية الدموية.

وأشار غوبتا إلى أن التدخين قد يؤدي إلى التهاب جدران الأوعية الدموية وزيادة قابلية للتجلط، بينما يؤثر النيكوتين في معدل ضربات القلب وضغط الدم. ومع مرور الوقت، يمكن أن تسهم هذه التغيرات في تصلب الشرايين وتراكم اللويحات داخل الأوعية.

سيجارة واحدة لا تعني نصف الخطر

وأشارت المادة إلى تحليل واسع نُشر عام 2018 في مجلة «BMJ»، وشمل بيانات 141 دراسة جماعية، وخلص إلى أن تدخين نحو سيجارة واحدة يوميًا ارتبط بما يقارب 40 إلى 50% من الزيادة في خطر الإصابة بمرض القلب التاجي والسكتة الدماغية التي لوحظت لدى الأشخاص الذين يدخنون 20 سيجارة يوميًا.

وبحسب التقديرات الأساسية للتحليل، ارتبط تدخين سيجارة واحدة يوميًا بزيادة خطر الإصابة بمرض القلب التاجي بنسبة 48% لدى الرجال و57% لدى النساء.

وتشير هذه النتائج إلى أن مخاطر التدخين على القلب والأوعية الدموية لا تتراجع بصورة متناسبة مع عدد السجائر التي يتم تقليلها، ما يعني أن خفض الاستهلاك من علبة سجائر يوميًا إلى سيجارة أو اثنتين لا يؤدي بالضرورة إلى خفض المخاطر بالنسبة نفسها.

وخلص التحليل إلى أن حتى المستويات المنخفضة من التدخين ترتبط بمخاطر ملحوظة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، مشيرًا إلى أن الإقلاع عن التدخين بشكل كامل يظل الوسيلة الأكثر فاعلية للحد من هذه المخاطر.