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صحة

لماذا ينتفخ وجهك عند الاستيقاظ؟.. الأسباب وعلامات الخطر

Lebanon 24
30-09-2026 | 02:00
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لماذا ينتفخ وجهك عند الاستيقاظ؟.. الأسباب وعلامات الخطر
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تستيقظ وتنظر إلى المرآة، فتلاحظ انتفاخا حول عينيك أو في وجهك لم يكن ظاهرا في الليلة السابقة. قد يكون السبب وجبة مالحة أو قلة النوم، لكن موضع التورم والأعراض المصاحبة له هما ما يحددان إن كان الأمر عابرا أو يحتاج إلى تقييم طبي.

ويظهر الانتفاخ الخفيف حول العينين بوضوح في الصباح، حين تتجمع السوائل في الأنسجة أثناء النوم. وقد يتراجع تدريجيا بعد الاستيقاظ، بينما يستدعي التورم الذي يستمر أو يزداد البحث عن سبب آخر.
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ماذا حدث في الليلة السابقة؟

توضح "مايو كلينك" أن تناول وجبة غنية بالملح قد يزيد احتباس السوائل ويجعل الانتفاخ تحت العينين أوضح صباحا. وتعد قلة النوم والحساسية من العوامل التي قد تزيد المشكلة أيضا.

وقد يرتبط تغير مظهر المنطقة المحيطة بالعينين بعوامل لا تخص الليلة السابقة وحدها، مثل التقدم في العمر أو الاستعداد الوراثي. لذلك، فإن الانتفاخ المتكرر في الموضع نفسه لا يعني بالضرورة وجود مرض، لكنه لا يفسَّر دائما بما تناوله الشخص على العشاء.

حين لا يكون الملح هو السبب

قد ينشأ تورم الوجه عن رد فعل تحسسي تجاه طعام أو دواء أو منتج للعناية بالبشرة. وتشمل الأسباب المحتملة أيضا التهاب الجيوب الأنفية، أو مشكلة في الأسنان، أو عدوى، أو إصابة في الوجه.

كما يمكن أن ترتبط بعض حالات الانتفاخ المستمر حول العينين بمشكلات صحية، منها أمراض الكلى أو الغدة الدرقية.

ولا يمكن تحديد السبب من شكل الوجه وحده؛ فالتوقيت، ووجود الألم أو الاحمرار، والأعراض الأخرى تساعد الطبيب على تقييم الحالة.

ما الذي يمكن فعله؟

إذا كان الانتفاخ خفيفا ومحصورا حول العينين، فقد تساعد كمادة باردة توضع بلطف لبضع دقائق على تخفيف مظهره. ويُنصح أيضا بتقليل الملح والحصول على نوم كاف.

وقد يفيد رفع الرأس قليلا أثناء النوم بعض الأشخاص الذين يلاحظون تجمع السوائل حول أعينهم صباحا.

أما إذا بدأ التورم بعد استخدام مستحضر جديد، أو ترافق مع أعراض حساسية، فمن الأفضل عدم افتراض أنه مجرد احتباس سوائل والبحث عن السبب.

متى تطلب المساعدة؟

تستدعي مراجعة الطبيب حالة التورم التي تستمر عدة أيام، أو تتفاقم، أو تصاحبها حمى أو ألم شديد أو احمرار. وينطبق ذلك أيضا على انتفاخ العين المصحوب بتغير في الرؤية.

أما تورم الشفتين أو اللسان أو الحلق بصورة مفاجئة، أو صعوبة التنفس أو البلع، فيستدعي طلب المساعدة الطبية الطارئة فورا. فالفارق الأهم ليس مقدار الانتفاخ الذي تراه في المرآة، بل سرعة ظهوره وما يصاحبه من أعراض.
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