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صحة

كم خطوة يقطعها طفل بعمر 3 سنوات يوميا؟

Lebanon 24
30-09-2026 | 10:01
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كشفت دراسة دولية واسعة أن الأطفال في سن الثالثة والرابعة قد يقطعون عددًا من الخطوات يوميًّا يفوق توقعات كثيرين، إذ تجاوز المتوسط 18 ألف خطوة، بينما اقترب بعض الأطفال الأكثر نشاطًا من حاجز 30 ألف خطوة في اليوم.

وأجرى باحثون من جامعة إشبيلية الإسبانية الدراسة على 3570 طفلًا من 44 دولة، جُمعت بياناتهم بين عامي 2018 و2025، ونُشرت النتائج في مجلة "The Lancet Child & Adolescent Health".
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وزُوّد الأطفال بأجهزة لقياس الحركة ثُبتت حول الخصر، وارتدوها على مدار اليوم لمدة ثلاثة أيام على الأقل، بهدف تحديد مستويات النشاط البدني في مرحلة الطفولة المبكرة.
 
وأظهرت البيانات أن الأطفال سجلوا في المتوسط 18542 خطوة يوميًّا، مع وجود تفاوت كبير بين المشاركين. وبين الأطفال بعمر 3 سنوات تحديدًا، تراوح العدد بين 1124 خطوة لدى الأقل نشاطًا و29320 خطوة لدى الأكثر حركة.

كما رصد الباحثون اختلافًا بين الجنسين؛ إذ سجل الأولاد بعمر 3 سنوات متوسطًا بلغ 18064 خطوة يوميًّا، مقابل 16426 خطوة لدى الفتيات في العمر نفسه.

ولم يكن العمر والجنس العاملين الوحيدين المؤثرين؛ إذ تبيّن أن الأطفال في الدول المنخفضة ومتوسطة الدخل، وكذلك المقيمين في المناطق الريفية، يسجلون في المتوسط خطوات أكثر مقارنة بأقرانهم في الدول مرتفعة الدخل والمدن.
 
وأشار الباحثون إلى أن مرحلة الطفولة المبكرة تعد فترة مهمة للنمو والتطور، بينما يرتبط انخفاض النشاط البدني بمخاطر من بينها زيادة الوزن وتأخر بعض المهارات الحركية. (إرم نيوز) 
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