5 طرق للحفاظ على قوة قبضة اليد وتحسينها

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يربط خبراء الصحة بين قوة قبضة اليد وعدد من المؤشرات المرتبطة بالصحة العامة والتقدم في العمر، لذلك ينصحون بتدريبها بانتظام، لما لذلك من دور في تسهيل العديد من المهام اليومية.تساعد كرات الضغط ومقابض اليد على تعزيز قوة القبضة وتحملها. ويُفضّل البدء بمقاومة خفيفة، وتنفيذ مجموعتين إلى 4 مجموعات، بمعدل مرتين إلى 4 مرات أسبوعياً.تسهم الدمبلز والأثقال الطويلة وكرات "الكيتل بيل"، إلى جانب تمرين "مشي المزارع"، في تقوية القبضة أثناء تدريب عضلات الجسم الأخرى. ويمكن حمل الأوزان لمدة 20 إلى 40 ثانية وتكرار التمرين ضمن 3 إلى 8 مجموعات.يساعد التعلق على تحسين قدرة اليدين على التحمل ودعم ثبات الكتفين. ويمكن للمبتدئين الاستعانة بالقدمين أو أحزمة ، والبدء بـ10 إلى 30 ثانية ضمن 3 إلى 6 مجموعات، ثم زيادة المدة تدريجياً.يمكن تقوية القبضة من خلال أنشطة عملية مثل حمل أكياس المشتريات، والبستنة، وأعمال المنزل أو الفناء، مع زيادة المجهود تدريجياً والحفاظ على وضعية جسم سليمة.يحتاج بناء العضلات إلى البروتين والسعرات الحرارية الكافية، إلى جانب النوم الجيد والترطيب. ويلعب البروتين دوراً أساسياً في ترميم العضلات ودعم زيادة القوة.وقد تظهر نتائج أولية لدى كثيرين خلال أسبوعين إلى 4 أسابيع، فيما قد تحتاج التغييرات الواضحة إلى 6-12 أسبوعاً لدى الشباب، و12-20 أسبوعاً تقريباً لدى كبار السن.