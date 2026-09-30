تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

تقنية جديدة ترصد السكري خلال ثوانٍ.. تعرفوا عليها

Lebanon 24
30-09-2026 | 23:59
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
تقنية جديدة ترصد السكري خلال ثوانٍ.. تعرفوا عليها
تقنية جديدة ترصد السكري خلال ثوانٍ.. تعرفوا عليها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أظهرت دراسة حديثة أن أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي قد تساعد في الكشف عن مؤشرات الإصابة بالسكري من النوع الثاني من خلال تحليل تسجيل صوتي لا تتجاوز مدته 20 ثانية.
Advertisement

وطور باحثون من شركة التكنولوجيا "ثيميا" بالتعاون مع جامعة RMIT الأسترالية نموذجا لتحليل خصائص الصوت المرتبطة بالسكري، بينها بحة الصوت وخشونته وصعوبة التحكم في التنفس أثناء الكلام، وفق صحسفة "ديلي ميل".

ودُرّب النموذج باستخدام أكثر من 63 ألف عينة صوتية لنحو 21 ألف شخص في بريطانيا والولايات المتحدة، قبل اختباره على تسجيلات مدتها 20 ثانية لأشخاص يقرؤون الحكايات .

وشملت المرحلة الأولى من الاختبار 7319 شخصا في بريطانيا، ومنح النموذج درجات مخاطر أعلى للأشخاص الذين أفادوا بإصابتهم بالسكري من النوع الثاني في 80 بالمئة من الحالات.

وفي تحليل ثان، شمل 801 شخص خضعوا لفحوصات دم منزلية خلال 3 أشهر من تسجيل أصواتهم، منح النموذج درجات مخاطر أعلى للمصابين بالسكري في 75 بالمئة من الحالات.

وأظهر النموذج أداء جيدا عبر فئات عمرية وجندرية مختلفة، بينما تراجع أداؤه لدى مشاركين آخرين، خصوصا من ذوي الأصول الإفريقة، وذلك بسبب قلة تمثيلهم في العينة.

كما تراجع الأداء لدى أشخاص يعانون أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو السمنة، وهي حالات قد تترافق مع تغيرات صوتية مشابهة.

وقالت غيدري تشيبوكايتِه، الباحثة في شركة "ثيميا"، إن تحليل عينة صوتية عبر الهاتف أو تطبيق قد يتيح الوصول إلى أشخاص لا يخضعون للفحوصات الصحية الدورية.

وشددت الباحثة على أن النموذج ليس بديلا عن فحص الدم، مشيرة إلى أن الخطوة المقبلة تتمثل في اختباره داخل بيئات سريرية ودراسة مدى فعاليته لدى مختلف الفئات.

وخلص الباحثون إلى أن تحليل الصوت قد يوفر وسيلة غير جراحية وسريعة للمساعدة في تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالسكري، تمهيدا لإخضاعهم لفحوصات الدم اللازمة لتأكيد التشخيص.
مواضيع ذات صلة
اليمن ترصد صواريخ حوثية "بتقنية إيرانية"
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 09:39:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تقنية قد تنقذ "ملايين الأرواح".. هواتف ترصد الزلازل "قبل وقوعها"
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 09:39:17 Lebanon 24 Lebanon 24
إضافات تفسد فوائد قهوة الصباح.. تعرفوا عليها
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 09:39:17 Lebanon 24 Lebanon 24
فوائد صحية وجمالية للشاي الأخضر.. تعرفوا عليها
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 09:39:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

الولايات المتحدة

الأسترالية

الأسترالي

التحكم في

بريطانيا

الكشف عن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-10-01
Lebanon24
23:41 | 2026-09-30
Lebanon24
23:00 | 2026-09-30
Lebanon24
15:34 | 2026-09-30
Lebanon24
12:38 | 2026-09-30
Lebanon24
10:01 | 2026-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24