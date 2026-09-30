تقنية جديدة ترصد السكري خلال ثوانٍ.. تعرفوا عليها

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أظهرت دراسة حديثة أن أداة تعتمد على قد تساعد في مؤشرات الإصابة بالسكري من النوع الثاني من خلال تحليل تسجيل صوتي لا تتجاوز مدته 20 ثانية.وطور باحثون من شركة التكنولوجيا "ثيميا" بالتعاون مع جامعة RMIT نموذجا لتحليل خصائص الصوت المرتبطة بالسكري، بينها بحة الصوت وخشونته وصعوبة التنفس أثناء الكلام، وفق صحسفة " ميل".ودُرّب النموذج باستخدام أكثر من 63 ألف عينة صوتية لنحو 21 ألف شخص في والولايات المتحدة، قبل اختباره على تسجيلات مدتها 20 ثانية لأشخاص يقرؤون الحكايات .وشملت المرحلة الأولى من الاختبار 7319 شخصا في بريطانيا، ومنح النموذج درجات مخاطر أعلى للأشخاص الذين أفادوا بإصابتهم بالسكري من النوع الثاني في 80 بالمئة من الحالات.وفي تحليل ثان، شمل 801 شخص خضعوا لفحوصات دم منزلية خلال 3 أشهر من تسجيل أصواتهم، منح النموذج درجات مخاطر أعلى للمصابين بالسكري في 75 بالمئة من الحالات.وأظهر النموذج أداء جيدا عبر فئات عمرية وجندرية مختلفة، بينما تراجع أداؤه لدى مشاركين آخرين، خصوصا من ذوي الأصول الإفريقة، وذلك بسبب قلة تمثيلهم في العينة.كما تراجع الأداء لدى أشخاص يعانون أمراض القلب أو ارتفاع ضغط أو السمنة، وهي حالات قد تترافق مع تغيرات صوتية مشابهة.وقالت غيدري تشيبوكايتِه، الباحثة في شركة "ثيميا"، إن تحليل عينة صوتية عبر الهاتف أو تطبيق قد يتيح الوصول إلى أشخاص لا يخضعون للفحوصات الصحية الدورية.وشددت الباحثة على أن النموذج ليس بديلا عن فحص الدم، مشيرة إلى أن الخطوة المقبلة تتمثل في اختباره داخل بيئات سريرية ودراسة مدى فعاليته لدى مختلف الفئات.وخلص الباحثون إلى أن تحليل الصوت قد يوفر وسيلة غير جراحية وسريعة للمساعدة في تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالسكري، تمهيدا لإخضاعهم لفحوصات الدم اللازمة لتأكيد التشخيص.