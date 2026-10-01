الصداع النصفي.. لماذا يصيب النساء أكثر؟





ويعد الصداع النصفي من أكثر الاضطرابات العصبية انتشارًا، إذ تشير تقديرات إلى أن نحو 1.3 مليار شخص حول العالم يعانون منه، مع تسجيل معدلات إصابة أعلى بين النساء مقارنة بالرجال.

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وتختلف نوبات الصداع النصفي عن الصداع العابر المرتبط بالإجهاد أو قلة النوم، إذ قد ترافقها أعراض متعددة تشمل الغثيان والقيء والحساسية الشديدة للضوء والأصوات والروائح، إلى جانب صعوبة التركيز وبطء التفكير، وفقا لتقرير منشور في The Work Foundation. لا تقتصر نوبات الصداع النصفي على ألم شديد في الرأس، إذ يمكن لهذا الاضطراب العصبي أن يحول ساعات أو أيامًا من حياة المصاب إلى فترة من العجز عن العمل أو الدراسة وحتى ممارسة أبسط الأنشطة اليومية.ويعد الصداع النصفي من أكثر الاضطرابات العصبية انتشارًا، إذ تشير تقديرات إلى أن نحو 1.3 مليار شخص حول العالم يعانون منه، مع تسجيل معدلات إصابة أعلى بين النساء مقارنة بالرجال.وتختلف نوبات الصداع النصفي عن الصداع العابر المرتبط بالإجهاد أو قلة النوم، إذ قد ترافقها أعراض متعددة تشمل الغثيان والقيء والحساسية الشديدة للضوء والأصوات والروائح، إلى جانب صعوبة التركيز وبطء التفكير، وفقا لتقرير منشور في The Work Foundation.

ولا تتوقف تداعيات المرض عند الأعراض الجسدية، فقد تؤثر النوبات المتكررة في الأداء المهني والتحصيل الدراسي والعلاقات الأسرية والاجتماعية، خصوصًا أن توقيت ظهورها قد يكون غير متوقع.



كما يمكن أن يعاني بعض المصابين من نقص الطاقة واضطرابات عاطفية ومشكلات مرتبطة بالصحة النفسية، بينما تؤدي النوبات لدى العاملين إلى التغيب عن وظائفهم أو انخفاض قدرتهم على الإنتاج أثناء ساعات العمل.



ورغم الانتشار الواسع للصداع النصفي، تشير دراسات إلى استمرار مشكلة نقص التشخيص، إذ يعيش بعض المصابين سنوات وهم يتعاملون مع النوبات باعتبارها مجرد "صداع طبيعي"، فيما يلجأ آخرون إلى المسكنات والتداوي الذاتي من دون الحصول على تقييم طبي.

وتظهر المشكلة بصورة أكبر لدى النساء، إذ قد ترتبط النوبات لدى بعضهن بالتغيرات الهرمونية، بينما تكشف دراسات أوروبية أن نسبة من النساء اللواتي تظهر لديهن أعراض متوافقة مع الصداع النصفي لم يحصلن على تشخيص طبي.



ويؤكد مختصون أن الصداع النصفي مرض عصبي وليس مجرد ألم عابر في الرأس، وأن التعرف على أعراضه وتشخيصه بصورة صحيحة يمثلان خطوة أساسية لاختيار العلاج المناسب.



وينصح الخبراء بعدم تجاهل الصداع المتكرر أو التعايش معه باعتباره أمرًا طبيعيًا، خصوصًا عندما يصبح شديدًا أو متكررًا أو يبدأ بالتأثير في القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية. (إرم نيوز)