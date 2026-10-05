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صحة

تقليل الأطعمة فائقة المعالجة يحسن المزاج

Lebanon 24
05-10-2026 | 04:42
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تشير دراسة أولية صغيرة إلى أن تقليل استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة قد يساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب، في ظل تزايد البيانات التي تبحث في العلاقة بين النظام الغذائي والصحة النفسية.
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نتائج واعدة
أجرت جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو (UCSF) الدراسة على 20 شخصاً، لمقارنة أعراض الاكتئاب لديهم قبل وبعد الانتقال من نظامهم الغذائي المعتاد، الذي يعتمد على الأطعمة فائقة المعالجة، إلى نظام أكثر صحة. ونُشرت النتائج على موقع Science Daily نقلاً عن دورية JAMA Psychiatry.

ويعتقد الباحثون أنها الدراسة الأولى التي تقارن أعراض الاكتئاب لدى المشاركين أنفسهم قبل هذا التحول الغذائي وبعده. حيث أوضح الباحث الرئيسي، الدكتور أندرو كريستال، أستاذ الطب النفسي والعلوم السلوكية وطب الأعصاب بجامعة كاليفورنيا، أن الدراسة "أثبتت بنجاح جدوى إجراء هذا البحث في تجربة أوسع نطاقاً".

تحسن ملحوظ
خفض المشاركون استهلاكهم للأطعمة فائقة المعالجة بأكثر من 85%، ليظهروا بعد ذلك تحسناً تراوح بين المتوسط والكبير في ثلاثة مقاييس مختلفة للاكتئاب، بينما سجلت درجات القلق تحسناً طفيفاً.

وتشمل الأطعمة فائقة المعالجة الوجبات الخفيفة المعلبة، والوجبات السريعة، والمشروبات السكرية وغيرها من المنتجات المصنعة صناعياً، التي قد تحتوي على مواد حافظة وألوان اصطناعية ومحسنات نكهة ومستحلبات.

لماذا يصعب التخلي عنها؟
ترى الدكتورة نياشا تشاغويديرا، الباحثة المراسلة والأستاذة المساعدة في قسم الطب النفسي والعلوم السلوكية بجامعة كاليفورنيا، أن تقليل هذه الأطعمة قد يكون صعباً بسبب مذاقها الشهي وانخفاض تكلفتها وسهولة تناولها.

وتشير إلى أن هذه المنتجات تحفز إفراز الدوبامين، المعروف بهرمون السعادة أو المتعة، ما يعزز الرغبة الملحة في تناولها، مضيفة أن شركات الأغذية تتعاون مع العلماء لتحديد مستويات السكر والملح والدهون التي تدفع إلى المزيد من استهلاكها.

العلاقة بين الأمعاء والدماغ
بلغ متوسط أعمار المشاركين 44 عاماً، وكانت النساء يمثلن 70% منهم، فيما كان 14 مشاركاً يعانون أيضاً من القلق. كما اتسم جميع المشاركين بارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI)، إلى جانب معاناتهم من اضطراب أيضي واحد على الأقل، مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار (LDL).

الأمعاء المختلة
تطرح تشاغويديرا، مؤسسة برنامج الصحة الأيضية والنفسية في جامعة كاليفورنيا، أحد التفسيرات المحتملة للعلاقة بين الأطعمة فائقة المعالجة والاكتئاب، ويتمثل في ما وصفته بـ"الأمعاء المتسربة والمختلة التوازن".

وبحسب هذه الفرضية، قد تلحق الأطعمة فائقة المعالجة ضرراً بالبطانة الواقية للأمعاء، ما قد يؤدي إلى التهاب مزمن منخفض الدرجة في أنحاء الجسم، وهو ما يمكن أن يسبب الاكتئاب مباشرة أو يزيد قابلية الإصابة به. وترى تشاغويديرا أن آثار عمليات التصنيع السيئة على الأمعاء قد تمتد إلى الدماغ.

تجربة أكبر في الطريق
تظل نتائج الدراسة أولية نظراً إلى صغر حجم العينة، فيما يخطط الباحثون لدراسة التأثير على مجموعة أكبر، مع توقع بدء تسجيل المشاركين في المرحلة الثانية من الدراسة عام 2028.
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