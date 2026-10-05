تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

بعد الأربعين.. هل يكفي المشي لحماية عظامك؟

Lebanon 24
05-10-2026 | 23:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بعد الأربعين.. هل يكفي المشي لحماية عظامك؟
بعد الأربعين.. هل يكفي المشي لحماية عظامك؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لا يكفي المشي وحده بالضرورة للحفاظ على قوة العظام بعد سن الأربعين، إذ يحتاج الجسم إلى مزيج من الحركة المنتظمة وتمارين المقاومة والأنشطة التي تحمل وزن الجسم، بما يساعد على الحد من فقدان الكتلة العظمية مع التقدم في العمر.
Advertisement
 
وتساعد أنشطة مثل المشي السريع وصعود الدرج والجري، بحسب القدرة والحالة الصحية، على تحفيز العظام، فيما تؤدي تمارين المقاومة دوراً مهماً في تقوية العضلات ودعم المفاصل وتحسين التوازن، وهو ما يساهم أيضاً في تقليل خطر السقوط والكسور.
 
وأظهرت دراسات أن ممارسة الرياضة ترتبط بتحسن كثافة العظام، خصوصاً في الفقرات القطنية وعنق عظم الفخذ والورك، فيما لم يُظهر المشي وحده تأثيراً واضحاً في بعض مناطق الجسم، ما يعزز أهمية الجمع بين أنواع مختلفة من التمارين.
 
ولا تتطلب تمارين المقاومة رفع أوزان ثقيلة، إذ يمكن البدء بأوزان أو مقاومة بسيطة وزيادتها تدريجياً، مع التركيز على الطريقة الصحيحة في أداء التمرين.
 
أما الأشخاص المصابون بهشاشة العظام أو الذين لديهم تاريخ من الكسور أو مشكلات في المفاصل والعمود الفقري، فيُنصح بأن يختاروا التمارين بما يتناسب مع حالتهم وبعد استشارة مختص.
 
مواضيع ذات صلة
بعد سن الـ40.. هل المشي وحده يكفي لحماية عظامك؟
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 09:27:04 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تشرب القهوة بكثرة؟ دراسة تكشف ما قد تفعله بعظامك
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 09:27:04 Lebanon 24 Lebanon 24
شبهة جنائية بعد العثور على بقايا عظام بشرية في مراكش
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 09:27:04 Lebanon 24 Lebanon 24
متى يجب المشي بعد العشاء؟
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 09:27:04 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

على الطريق

المقاومة

حسين ال

الرياض

التركي

الترك

رياض

مارس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-10-06
Lebanon24
00:03 | 2026-10-06
Lebanon24
16:00 | 2026-10-05
Lebanon24
14:00 | 2026-10-05
Lebanon24
11:00 | 2026-10-05
Lebanon24
10:30 | 2026-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24