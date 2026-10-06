تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

القهوة في مواجهة أمراض القلب والكبد... ماذا تقول الدراسات؟

Lebanon 24
06-10-2026 | 10:28
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
القهوة في مواجهة أمراض القلب والكبد... ماذا تقول الدراسات؟
القهوة في مواجهة أمراض القلب والكبد... ماذا تقول الدراسات؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

قد لا تكون القهوة مجرد وسيلة لبدء اليوم، إذ تشير مجموعة من الدراسات الحديثة إلى ارتباط استهلاكها المعتدل بفوائد محتملة للقلب والكبد، وحتى بانخفاض خطر تكرار بعض اضطرابات نظم القلب.

وبحسب تقرير نشره موقع "Medical News Today"، خلص بيان علمي حديث لجمعية القلب الأميركية إلى أن تناول ما يصل إلى 5 أكواب من القهوة يومياً، بما يعادل نحو 400 ميليغرام من الكافيين، يُعد آمناً عموماً لمعظم البالغين، وقد يرتبط بانخفاض خطر بعض أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتشير البيانات إلى ارتباط استهلاك القهوة بالكافيين بانخفاض خطر الإصابة بالرجفان الأذيني، وأمراض القلب التاجية، وقصور القلب والسكتة الدماغية لدى بعض الأشخاص. لكن جمعية القلب الأميركية تؤكد أن معظم هذه الأدلة قائمة على دراسات رصدية، ولذلك لا يمكن اعتبارها دليلاً قاطعاً على أن القهوة هي السبب المباشر لهذه الفوائد.

وأشارت دراسة أخرى، نشرت في مجلة "Clinical Gastroenterology and Hepatology"، إلى أن الأشخاص الذين تناولوا 5 أكواب أو أكثر من القهوة يومياً سجلوا انخفاضاً في مخاطر الإصابة بتليف الكبد وسرطان الكبد والوفاة المرتبطة بأمراض الكبد.

وحلل الباحثون بيانات أكثر من 354 ألف شخص من قاعدة بيانات البنك الحيوي البريطاني، ولم يكن المشاركون يعانون سرطان الكبد أو تليف الكبد عند بداية الدراسة. وبعد متابعة استمرت بوسيط بلغ 13 عاماً، ظهر ارتباط بين استهلاك 5 أكواب أو أكثر يومياً وانخفاض المخاطر الثلاثة.

وفي ما يتعلق بالرجفان الأذيني، وجد اختبار سريري نُشر عام 2025 أن تناول كوب واحد على الأقل من القهوة المحتوية على الكافيين يومياً ارتبط بانخفاض خطر تكرار نوبات الرجفان الأذيني بنسبة وصلت إلى 39%.

وشملت الدراسة 200 شخص يعانون الرجفان الأذيني المستمر، جرى توزيعهم بين مجموعة تتناول القهوة المحتوية على الكافيين ومجموعة تمتنع عن الكافيين لمدة ستة أشهر.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج تتحدى الاعتقاد التقليدي بأن الكافيين يزيد بالضرورة من خطر اضطرابات نظم القلب، إلا أن تأثيره يختلف من شخص إلى آخر.

وتؤكد جمعية القلب الأميركية أن الاستجابة للكافيين تختلف بشكل كبير بين الأشخاص، بسبب عوامل وراثية وعمرية وحالات صحية مختلفة.

كما أن الجرعات المرتفعة من الكافيين، خصوصاً تلك الموجودة في بعض مشروبات الطاقة ومركزات الكافيين، قد ترفع ضغط الدم أو تزيد خطر اضطراب نظم القلب، ولا ينبغي مساواة تأثيرها بتناول القهوة بالكميات المعتدلة.

وبالتالي، لا تعني هذه النتائج أن شرب 5 أكواب من القهوة يومياً هو هدف صحي للجميع، بل تشير إلى أن تناول ما يصل إلى نحو 400 ميليغرام من الكافيين يومياً يمكن أن يكون آمناً لمعظم البالغين، مع اختلاف التأثيرات بحسب طبيعة كل شخص ودرجة تحمله للكافيين.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الزنجبيل في مواجهة نزلات البرد.. ماذا تقول الدراسات؟
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 18:41:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يقول العلم عن الشاي والكبد؟
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 18:41:30 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تحمي الحمضيات الكبد مع التقدم في العمر؟ دراسة تكشف تأثيراً لافتاً
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 18:41:30 Lebanon 24 Lebanon 24
سيجارة واحدة تكفي لرفع خطر أمراض القلب...إليكم التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 18:41:30 Lebanon 24 Lebanon 24

البنك الحيوي

البريطاني

بوسي

تاجي

طاني

الدم

بري

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
09:36 | 2026-10-06
Lebanon24
08:12 | 2026-10-06
Lebanon24
04:00 | 2026-10-06
Lebanon24
02:00 | 2026-10-06
Lebanon24
00:03 | 2026-10-06
Lebanon24
23:00 | 2026-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24