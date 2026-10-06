القهوة في مواجهة أمراض القلب والكبد... ماذا تقول الدراسات؟

قد لا تكون القهوة مجرد وسيلة لبدء اليوم، إذ تشير مجموعة من الدراسات الحديثة إلى ارتباط استهلاكها المعتدل بفوائد محتملة للقلب والكبد، وحتى بانخفاض خطر تكرار بعض اضطرابات نظم القلب.

وبحسب تقرير نشره موقع "Medical News Today"، خلص بيان علمي حديث لجمعية القلب الأميركية إلى أن تناول ما يصل إلى 5 أكواب من القهوة يومياً، بما يعادل نحو 400 ميليغرام من الكافيين، يُعد آمناً عموماً لمعظم البالغين، وقد يرتبط بانخفاض خطر بعض أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتشير البيانات إلى ارتباط استهلاك القهوة بالكافيين بانخفاض خطر الإصابة بالرجفان الأذيني، وأمراض القلب التاجية، وقصور القلب والسكتة الدماغية لدى بعض الأشخاص. لكن جمعية القلب الأميركية تؤكد أن معظم هذه الأدلة قائمة على دراسات رصدية، ولذلك لا يمكن اعتبارها دليلاً قاطعاً على أن القهوة هي السبب المباشر لهذه الفوائد.

وأشارت دراسة أخرى، نشرت في مجلة "Clinical Gastroenterology and Hepatology"، إلى أن الأشخاص الذين تناولوا 5 أكواب أو أكثر من القهوة يومياً سجلوا انخفاضاً في مخاطر الإصابة بتليف الكبد وسرطان الكبد والوفاة المرتبطة بأمراض الكبد.

وحلل الباحثون بيانات أكثر من 354 ألف شخص من قاعدة بيانات ، ولم يكن المشاركون يعانون سرطان الكبد أو تليف الكبد عند بداية الدراسة. وبعد متابعة استمرت بوسيط بلغ 13 عاماً، ظهر ارتباط بين استهلاك 5 أكواب أو أكثر يومياً وانخفاض المخاطر الثلاثة.

وفي ما يتعلق بالرجفان الأذيني، وجد اختبار سريري نُشر عام 2025 أن تناول كوب واحد على الأقل من القهوة المحتوية على الكافيين يومياً ارتبط بانخفاض خطر تكرار نوبات الرجفان الأذيني بنسبة وصلت إلى 39%.

وشملت الدراسة 200 شخص يعانون الرجفان الأذيني المستمر، جرى توزيعهم بين مجموعة تتناول القهوة المحتوية على الكافيين ومجموعة تمتنع عن الكافيين لمدة ستة أشهر.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج تتحدى الاعتقاد التقليدي بأن الكافيين يزيد بالضرورة من خطر اضطرابات نظم القلب، إلا أن تأثيره يختلف من شخص إلى آخر.

وتؤكد جمعية القلب الأميركية أن الاستجابة للكافيين تختلف بشكل كبير بين الأشخاص، بسبب عوامل وراثية وعمرية وحالات صحية مختلفة.

كما أن الجرعات المرتفعة من الكافيين، خصوصاً تلك الموجودة في بعض مشروبات الطاقة ومركزات الكافيين، قد ترفع ضغط أو تزيد خطر اضطراب نظم القلب، ولا ينبغي مساواة تأثيرها بتناول القهوة بالكميات المعتدلة.

وبالتالي، لا تعني هذه النتائج أن شرب 5 أكواب من القهوة يومياً هو هدف صحي للجميع، بل تشير إلى أن تناول ما يصل إلى نحو 400 ميليغرام من الكافيين يومياً يمكن أن يكون آمناً لمعظم البالغين، مع اختلاف التأثيرات بحسب طبيعة كل شخص ودرجة تحمله للكافيين.