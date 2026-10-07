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صحة

20 دقيقة قد تكفي.. عادة بسيطة لتخفيف الإمساك وتنشيط الأمعاء

Lebanon 24
07-10-2026 | 23:00
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20 دقيقة قد تكفي.. عادة بسيطة لتخفيف الإمساك وتنشيط الأمعاء
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قد لا يبدو الإمساك مشكلة خطيرة في البداية، إلا أن استمرار احتباس الفضلات لفترات طويلة قد ينعكس سلبًا على الصحة وجودة الحياة، بل يرتبط بارتفاع مخاطر بعض أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية وفشل القلب.

ووفق تقرير لموقع "ساينس ألرت"، تُعد ممارسة التمارين الخفيفة من الوسائل البسيطة التي قد تساعد على إعادة تنشيط حركة الأمعاء، إذ تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الأكثر نشاطًا بدنيًا يكونون أقل عرضة للإصابة بالإمساك، بينما يرتبط الخمول بزيادة احتمالات حدوثه.
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وفي دراسة حديثة نُشرت في دورية "ساينتيفيك ريبورتس"، حاول باحثون من جامعة فوجيتا الصحية في اليابان تفسير تأثير النشاط البدني على الأمعاء بشكل أدق.

وشملت التجربة 21 شخصًا بالغًا يتمتعون بصحة جيدة، حيث قاس الباحثون أصوات الأمعاء باستخدام سماعة طبية إلكترونية بعد فترة من الراحة، باعتبارها مؤشرًا غير جراحي على حركة الجهاز الهضمي.

بعد ذلك، سار المشاركون على جهاز المشي لمدة 20 دقيقة، أي نحو 3000 خطوة، قبل أن تُعاد عملية قياس أصوات الأمعاء.

وأظهرت النتائج ارتفاع ثلاثة مؤشرات مرتبطة بأصوات الأمعاء خلال الدقائق الأولى التي أعقبت المشي، بينها قوة الأصوات ومدتها وعددها.

ويرى الباحثون أن هذه الزيادة قد تشير إلى تحسن حركة الأمعاء نتيجة النشاط البدني، وربما إلى تنشيط الحركة الدودية، وهي الانقباضات العضلية التي تدفع الطعام والفضلات عبر الجهاز الهضمي.

وبذلك، قد يشكل المشي الخفيف لمدة قصيرة وسيلة بسيطة للمساعدة في تحفيز الأمعاء، إلى جانب دوره المعروف في دعم الصحة العامة.
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