متى يجب حصول طفلك على لقاح الأنفلونزا؟

تعتبر الوقاية من الإنفلونزا أسهل وأكثر فعالية من التعامل مع مضاعفاتها بعد الإصابة، ويعد الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي من أبرز الوسائل التي تساعد على تقليل خطر الإصابة ومضاعفات المرض.



، أخصائي ، والصيدلانية السريرية كايتلين ريفارد، الحاصلة على دكتوراه في الصيدلة، إن هناك توقيت يعد مناسبًا للحصول على لقاح الإنفلونزا مع وجود عوامل أخرى يجب مراعاتها، خاصة عند الأطفال، بحسب موقع "clevelandclinic".

Advertisement

وبحسب الموقع، يتلقى الأطفال العديد من اللقاحات خلال مراحل عمرية مختلفة، ما قد يجعل متابعة مواعيد التطعيمات أمرًا مربكًا لبعض الأسر.



لكن يجب مراعات بعض الأمور عند تحديد موعد تطعيم طفلك السنوي ضد الإنفلونزا، إذ يؤكد الأطباء أن توقيت الحصول على اللقاح مهم، لأن الجسم يحتاج إلى فترة زمنية حتى يكوّن الأجسام المضادة التي توفر الحماية.



وقد يختلف توقيت الحصول على لقاح الأنفلونزا بحسب العمر والحالة الصحية، حيث يتضح في:



1- الأطفال

هناك بعض الاعتبارات الخاصة بتطعيم الأطفال، من بينها:



- لا يُعطى لقاح الإنفلونزا للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر.



- قد يحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و9 سنوات ولم يسبق لهم الحصول على اللقاح إلى جرعتين، تفصل بينهما نحو أربعة أسابيع.



- إذا كان عمر الطفل أو توقيت الجرعات يثير تساؤلات، فمن الأفضل استشارة طبيب الأطفال لتحديد الجدول المناسب.



2- الأعمار 65 عامًا فأكثر

مع التقدم في العمر، قد تضعف كفاءة الجهاز المناعي، لذلك توجد لقاحات إنفلونزا مصممة لتوفير حماية إضافية لكبار السن، ويفضل استشارة الطبيب المختص أولًا حول التوقيت المناسب والجرعة المناسبة.



3- الحوامل

يعتبر الحصول على لقاح الإنفلونزا مهم أثناء الحمل، ويمكن إعطاؤه خلال مراحل الحمل المختلفة وفق التوصيات الطبية، وذلك لتقليل المضاعفات الشديدة أو الاحتياج إلى دخول المستشفى.



4- الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة

يحتاج الأشخاص الذين يعانون من ضعف أو تثبيط الجهاز المناعي إلى اهتمام خاص بالتطعيم، لكن توقيت الحصول على اللقاح قد يعتمد على حالتهم الصحية والعلاج الذي يتلقونه. (إرم نيوز)