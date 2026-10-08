أي المكسرات هو الأكثر فائدة للقلب والدماغ؟

رغم السمعة القديمة للمكسرات باعتبارها من الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والدهون، يرى خبراء التغذية في المملكة
المتحدة أنها تمثل "كنزاً غذائياً" مظلوماً يُفرّط في منافعه معظم الناس، حيث يقتصر متوسط استهلاك الفرد اليومي منها على 6 غرامات فقط.
جوز البرازيل: صحة الشعر والمناعة
أشارت خبيرة التغذية الملكية غابرييلا بيكوك لصحيفة "ديلي
ميل" البريطانية
، إلى أن جوز البرازيل يعد من أغنى المصادر الطبيعية بمعدن "السيلينيوم" المضاد للأكسدة، والذي يلعب دوراً جوهرياً في دعم الجهاز المناعي، حماية الخلايا، وتنشيط نمو الشعر ومنع تكسره.
ويكفي تناول حبة إلى حبتين يومياً لتغطية الاحتياج اليومي الكامل، مع التنبيه لعدم الإفراط لتجنب سمية السيلينيوم.
عقل أكثر حدة
عين الجمل (الجوز) كشفت دراسات أُجريت في جامعة "ريدينغ" أن إضافة 50 غراماً من عين الجمل إلى وجبة الفطور يسهم في تحسين سرعة الاستجابة والذاكرة بفضل غناه بأحماض "أوميغا-3" والفينولات المتعددة، مما يجعله غذاءً مثالياً للدماغ وحمايةً من الزهايمر.
صحة الهضم والقلب: اللوز والبكان
اللوز: يتميز بمحتواه العالي من الألياف (4 غرامات لكل 30 غراماً)، مما يغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء ويمنح شعوراً بالشبع، فضلاً عن مضاعفة نسبة فيتامين (E) للوقاية من أمراض القلب.
البكان (الجوز الأميركي): يساعد التناول المنتظم لـ 30-60 غراماً منه على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم
وتسهيل حماية الشرايين.
لماذا لا تسبب المكسرات زيادة الوزن؟
توضح أبحاث وزارة الزراعة الأمريكية
أن الجسم لا يمتص كافة السعرات الموجودة بالمكسرات؛ إذ يمر نحو خُمس دهونها عبر الجهاز الهضمي دون امتصاص لوجودها داخل جدران ألياف صلبة.
كما أن مزيج البروتين والدهون غير المشبعة يساهم في ضبط مستويات السكر بالدم
والحد من الجوع، مما يجعل تناول حفنة يومية (30 غراماً) خياراً صحياً متكاملاً. (إرم نيوز)