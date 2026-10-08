أي المكسرات هو الأكثر فائدة للقلب والدماغ؟



Advertisement

جوز البرازيل: صحة الشعر والمناعة



أشارت خبيرة التغذية الملكية غابرييلا بيكوك لصحيفة " ميل" ، إلى أن جوز البرازيل يعد من أغنى المصادر الطبيعية بمعدن "السيلينيوم" المضاد للأكسدة، والذي يلعب دوراً جوهرياً في دعم الجهاز المناعي، حماية الخلايا، وتنشيط نمو الشعر ومنع تكسره. رغم السمعة القديمة للمكسرات باعتبارها من الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والدهون، يرى خبراء التغذية في المتحدة أنها تمثل "كنزاً غذائياً" مظلوماً يُفرّط في منافعه معظم الناس، حيث يقتصر متوسط استهلاك الفرد اليومي منها على 6 غرامات فقط.جوز البرازيل: صحة الشعر والمناعةأشارت خبيرة التغذية الملكية غابرييلا بيكوك لصحيفة " ميل" ، إلى أن جوز البرازيل يعد من أغنى المصادر الطبيعية بمعدن "السيلينيوم" المضاد للأكسدة، والذي يلعب دوراً جوهرياً في دعم الجهاز المناعي، حماية الخلايا، وتنشيط نمو الشعر ومنع تكسره.

ويكفي تناول حبة إلى حبتين يومياً لتغطية الاحتياج اليومي الكامل، مع التنبيه لعدم الإفراط لتجنب سمية السيلينيوم.



عقل أكثر حدة



عين الجمل (الجوز) كشفت دراسات أُجريت في جامعة "ريدينغ" أن إضافة 50 غراماً من عين الجمل إلى وجبة الفطور يسهم في تحسين سرعة الاستجابة والذاكرة بفضل غناه بأحماض "أوميغا-3" والفينولات المتعددة، مما يجعله غذاءً مثالياً للدماغ وحمايةً من الزهايمر.



صحة الهضم والقلب: اللوز والبكان