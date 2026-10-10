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صحة

اللوز قبل الطعام.. فوائد مفاجئة!

Lebanon 24
10-10-2026 | 08:00
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اللوز قبل الطعام.. فوائد مفاجئة!
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كشفت دراسات علمية أن تناول اللوز بانتظام قد يساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين استجابة الجسم للأنسولين، لا سيما لدى الأشخاص الذين يعانون من مقدمات السكري، بفضل احتوائه على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة لعملية التمثيل الغذائي.
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 ووفقاً لموقع "Verywell Health" الصحي، فإن إضافة اللوز إلى النظام الغذائي، سواء كوجبة خفيفة أو إلى جانب الوجبات الرئيسية، قد تساعد على الحد من الارتفاعات المفاجئة في مستويات السكر في الدم.
 
كيف يؤثر اللوز في مستويات السكر؟
 
أظهرت دراستان أن تناول نحو 20 غراماً من اللوز، أي ما يعادل 20 حبة تقريباً، قبل الوجبات بنصف ساعة، ساهم في تخفيف ارتفاع السكر وتحسين حساسية الأنسولين لدى أشخاص يعانون من مقدمات السكري.
 
ويعزو الباحثون هذه النتائج إلى غنى اللوز بالألياف والبروتينات والدهون الصحية، التي تساعد على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات، ما يتيح دخول الجلوكوز إلى مجرى الدم بصورة تدريجية.
 
فوائد محتملة على المدى الطويل
 
لا تقتصر فوائد اللوز المحتملة على ضبط السكر بعد الوجبات، إذ تشير أبحاث إلى أن إدراجه ضمن النظام الغذائي بدلاً من بعض الأطعمة الأخرى قد يساهم في تحسين مستويات الهيموغلوبين السكري "HbA1c"، وهو مؤشر يعكس متوسط مستويات السكر في الدم خلال الأشهر الثلاثة السابقة.
 
وفي هذا السياق، أظهرت دراسة شملت أشخاصاً مصابين بالسكري من النوع الثاني تحسناً في هذا المؤشر بعد تخصيص نحو 20% من السعرات الحرارية اليومية للوز.
 
ومع ذلك، تختلف النتائج بين الأفراد، فيما لم تتوصل جميع الدراسات إلى الاستنتاجات نفسها.
 
دعم الأنسولين وصحة القلب
 
يتميز اللوز باحتوائه على المغنيسيوم ومضادات الأكسدة والدهون غير المشبعة، وهي عناصر تدعم وظائف الأنسولين وصحة القلب والعمليات الأيضية في الجسم.
 
كذلك، فإن استبدال الحلويات والأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المكررة باللوز قد يساعد على تقليل تأثير النظام الغذائي في مستويات السكر.
 
فوائد تمتد إلى صحة الأمعاء
 
ولا تتوقف فوائد اللوز المحتملة عند تنظيم السكر، إذ توفر أليافه غذاءً للبكتيريا النافعة في الأمعاء، ما قد يعزز صحة الجهاز الهضمي ويساهم في الحد من بعض مؤشرات الالتهاب المرتبطة باضطرابات التمثيل الغذائي.
 
ورغم هذه النتائج المشجعة، يشدد المختصون على أهمية تناول اللوز ضمن نظام غذائي متوازن، مع مراعاة الكميات المستهلكة نظراً إلى ارتفاع محتواه من السعرات الحرارية، مؤكدين أنه لا يشكل بديلاً عن أدوية السكري أو المتابعة الطبية المنتظمة.
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