العسل أم السكر الأبيض.. أيهما أفضل للصحة؟

Advertisement

يُنظر إلى العسل باعتباره بديلًا صحيًا للسكر الأبيض، لاحتوائه على مضادات الأكسدة وبعض العناصر الغذائية. لكن كونه طبيعيًا لا يعني بالضرورة أنه أقل تأثيرًا على مستويات السكر في .وبحسب تقرير نشره موقع «يو إس توداي» الأميركي، يُعدّ العسل والسكر الأبيض من السكريات المضافة التي ترفع مستوى الغلوكوز في الدم، فيما يعتمد تأثيرهما على الكمية المستهلكة والنظام الغذائي.يحتوي العسل على كميات ضئيلة من الفيتامينات والمعادن، إضافة إلى مضادات الأكسدة التي قد تساعد في الحد من الإجهاد التأكسدي والالتهابات. لكن هذه المكونات لا توفر فوائد غذائية كبيرة، وتختلف نسبتها بحسب نوع العسل ومصدره.أما السكر الأبيض، فيُستخرج من قصب السكر أو بنجر السكر، ويوفر الطاقة من دون كميات مهمة من الفيتامينات والمعادن.قد يكون المؤشر الجلايسيمي لبعض أنواع العسل أقل من السكر الأبيض، لكن ذلك لا يعني أنه لا يرفع سكر الدم، إذ تختلف الاستجابة بحسب الكمية المستهلكة ونوع العسل وحالة الجسم الصحية.ويحتوي العسل على نحو 64 سعرة حرارية في ملعقة الطعام، مقابل 49 سعرة للكمية نفسها من السكر الأبيض.قد يؤدي الإفراط في تناول العسل أو السكر الأبيض إلى زيادة السعرات الحرارية وارتفاع خطر تسوس الأسنان.وتوصي جمعية القلب الأميركية بالحد من السكريات المضافة إلى 25 غرامًا يوميًا لمعظم النساء و36 غرامًا للرجال، أي نحو 6 و9 ملاعق صغيرة على التوالي.لذلك، يبقى تقليل استهلاك السكريات المضافة، سواء كانت من العسل أو السكر الأبيض، عاملًا أساسيًا للحفاظ على الصحة وضبط مستويات سكر الدم.