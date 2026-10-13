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صحة

اليكم أضرار استخدام الهاتف الذكي أثناء الاستلقاء في السرير

Lebanon 24
13-10-2026 | 04:00
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أشار أنطون تيخونوفسكي أخصائي طب الأعصاب إلى أن كل 15 درجة من إمالة الرأس تضاعف الضغط على الرقبة، لذلك لا ينصح باستخدام الهاتف الذكي في السرير.
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ويقول: "تسبب عادة استخدام الهاتف الذكي في السرير ضغطا إضافيا على الرقبة والظهر، خاصة إذا وضع الشخص الجهاز على بطنه أو ركبتيه وأبقى رأسه مائلا لفترات طويلة".

ووفقا له، أنسب وضعية هي الجلوس أو الاستلقاء، مع دعم الظهر والرقبة بوسادة ثابتة بزاوية تتراوح بين 45 و60 درجة تقريبا.

ويقول: "لا ينبغي وضع الهاتف أو الجهاز اللوحي على البطن أو الركبتين، لأن ذلك يجبر الرأس على الانحناء للأمام. وكل 15 درجة من الانحناء تضاعف الضغط على فقرات الرقبة تقريبا. لذلك من الأفضل وضع الجهاز على وسادة ثابتة أو حامل خاص على بعد 30-40 سنتيمترا من الوجه، و تقريبا على مستوى الصدر أو الذقن".

ويؤكد الطبيب، حتى الوضع المريح لا يحل مشكلة أخرى، قد يبقي التدفق المستمر للمعلومات على حالة من التوتر العاطفي.

ويقول: "التصفح المفرط للأخبار السلبية في السرير يزيد من القلق ويحفز إفراز هرمونات التوتر، الكورتيزول والنورأدرينالين. ونتيجة لذلك، يصبح النوم أكثر صعوبة، ويصبح النوم سطحيا. وإذا استمرت هذه العادة، فقد يصاب الشخص بالأرق".
 
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