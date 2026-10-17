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صحة

المشروبات شديدة السخونة تزيد خطر الإصابة بالسرطان.. هذا ما كشفته الدراسات

Lebanon 24
17-10-2026 | 00:57
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المشروبات شديدة السخونة تزيد خطر الإصابة بالسرطان.. هذا ما كشفته الدراسات
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كشفت دراسة واسعة شملت نحو مليون شخص في المملكة المتحدة أن شرب الشاي أو القهوة شديدة السخونة قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية في المريء إلى أكثر من 3 أضعاف، مقارنة بتناول المشروبات الدافئة.
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ووفق ما نشر موقع "ساينس أليرت" فقد حلل الباحثون بيانات 977 ألفا و282 مشاركا ضمن دراستين واسعتين، هما "دراسة مليون امرأة" و"البنك الحيوي البريطاني"، في ما وصفوه بأنه أكبر دراسة حتى الآن تبحث في العلاقة بين المشروبات الساخنة وسرطان المريء.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يفضلون المشروبات شديدة السخونة واجهوا خطرا نسبيا أعلى للإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية في المريء بمقدار 3.17 مرة، مقارنة بمن يفضلون المشروبات الدافئة، بعد احتساب معدل استهلاك المشروبات.

كما ارتفع الخطر بنسبة 69 بالمئة لدى من يفضلون المشروبات الساخنة، فيما زاد بنسبة 71 بالمئة لدى الأشخاص الذين يتناولون 6 مشروبات ساخنة أو أكثر يوميا، مقارنة بمن يستهلكون عددا أقل، بعد احتساب درجة حرارة المشروبات.

ولم تختلف العلاقة بشكل ملحوظ بين من يفضلون الشاي ومن يفضلون القهوة، كما لم يظهر أن إضافة الحليب تؤثر بشكل كبير في المخاطر المرتبطة بدرجة الحرارة.

وتعيد النتائج تسليط الضوء على تحذير الوكالة الدولية لبحوث السرطان، التي صنفت عام 2016 المشروبات التي تتجاوز حرارتها 65 درجة مئوية على أنها "مسببة للسرطان على الأرجح لدى البشر".

وجاء ذلك التصنيف بعد ظهور أدلة تربط شرب المتة، وهو مشروب عشبي شائع في أميركا الجنوبية يُستهلك غالبا عند درجات حرارة مرتفعة، بزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء.

وقالت كيرين بيبر، عالمة وبائيات التغذية بجامعة أكسفورد، إن أبحاثا دولية ربطت منذ فترة شرب مشروبات مثل المتة عند درجات حرارة مرتفعة جدا بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع سرطان المريء، لكن مدى انطباق ذلك على درجات الحرارة المعتادة لاستهلاك المشروبات الساخنة في المجتمعات الغربية لم يكن واضحا.

ورغم أن الدراسة لم تثبت أن المشروبات الساخنة تسبب السرطان، يرى الباحثون أن خفض درجة حرارتها قد يساعد في الوقاية من عدد كبير من الحالات.

وقدر مؤلفو الدراسة أن خفض درجة حرارة المشروبات من شديدة السخونة إلى ساخنة قد يمنع نحو 14 بالمئة من حالات سرطان الخلايا الحرشفية في المريء، بما يعادل 440 حالة سنويا في المملكة المتحدة، إذا ثبتت العلاقة السببية بين درجة الحرارة وخطر الإصابة.

لكن الدراسة لم تتضمن قياسات فعلية لدرجات حرارة المشروبات، واعتمدت بدلا من ذلك على وصف المشاركين لدرجة الحرارة التي يفضلونها، مثل شديدة السخونة أو ساخنة أو دافئة.

وأشار الباحثون إلى أن النتائج قد تعني أن درجات حرارة أقل من 65 درجة مئوية يمكن أن ترتبط أيضا بزيادة خطر الإصابة، داعين إلى إجراء مزيد من الدراسات لتوضيح العلاقة.

ولم تبحث الدراسة الآليات البيولوجية المسؤولة عن هذا الارتباط، لكن الباحثين رجحوا أن تكون الإصابة الحرارية هي العامل الأساسي، إذ قد يؤدي تكرار تعرض المريء للحرارة المرتفعة إلى إضعاف سلامة الغشاء المخاطي وتعزيز العمليات المؤدية إلى السرطان.

وتدعم هذا التفسير دراسات على الحيوانات أظهرت أن شرب الماء عند درجة حرارة 70 مئوية يعزز ظهور آفات سابقة للتسرطن وتلف أنسجة المريء، في حين لم تُظهر المشروبات الأقل حرارة التأثيرات نفسها.
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