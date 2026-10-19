دراسة جديدة: عيناك قد تكشفان مشكلة في قلبك قبل أن تشعر بها

كشفت دراسة علمية حديثة أن تغيرات دقيقة في شبكية قد تساعد على اكتشاف مؤشرات مبكرة للرجفان الأذيني، وهو اضطراب في نظم القلب يزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، حتى قبل تشخيص المرض بنحو 4 سنوات.

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وحلّل الباحثون بيانات فحوص شبكية العين لأكثر من 90 ألف شخص في ، مستخدمين تقنية التصوير المقطعي للتماسك البصري (OCT)، التي تتيح فحص طبقات الشبكية بدقة عالية.

وأظهرت النتائج أن المصابين بالرجفان الأذيني يعانون في المتوسط من ترقق في إحدى الطبقات العصبية للشبكية، كما رُصدت تغيرات مماثلة لدى أشخاص شُخّصوا بالمرض لاحقاً. وارتبط انخفاض سمك هذه الطبقة بزيادة معدل الإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة 27% وفق المقياس الذي اعتمدته الدراسة.

وتكمن أهمية النتائج في أن الرجفان الأذيني قد يتطور من دون أعراض واضحة، رغم ارتباطه بزيادة خطر السكتة الدماغية بنحو خمسة أضعاف.

وشدد الباحثون على أن فحص العين لا يشخّص المرض بمفرده، ولا يُغني عن تخطيط القلب، لكنه قد يساعد مستقبلاً على تحديد الأشخاص الذين يحتاجون إلى فحوص قلبية إضافية، مع ضرورة إجراء مزيد من الدراسات قبل اعتماده للكشف المبكر.