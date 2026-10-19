تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

دراسة جديدة: عيناك قد تكشفان مشكلة في قلبك قبل أن تشعر بها

Lebanon 24
19-10-2026 | 14:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
دراسة جديدة: عيناك قد تكشفان مشكلة في قلبك قبل أن تشعر بها
دراسة جديدة: عيناك قد تكشفان مشكلة في قلبك قبل أن تشعر بها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت دراسة علمية حديثة أن تغيرات دقيقة في شبكية العين قد تساعد على اكتشاف مؤشرات مبكرة للرجفان الأذيني، وهو اضطراب في نظم القلب يزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، حتى قبل تشخيص المرض بنحو 4 سنوات.
Advertisement
 
وحلّل الباحثون بيانات فحوص شبكية العين لأكثر من 90 ألف شخص في بريطانيا، مستخدمين تقنية التصوير المقطعي للتماسك البصري (OCT)، التي تتيح فحص طبقات الشبكية بدقة عالية.
 
وأظهرت النتائج أن المصابين بالرجفان الأذيني يعانون في المتوسط من ترقق في إحدى الطبقات العصبية للشبكية، كما رُصدت تغيرات مماثلة لدى أشخاص شُخّصوا بالمرض لاحقاً. وارتبط انخفاض سمك هذه الطبقة بزيادة معدل الإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة 27% وفق المقياس الذي اعتمدته الدراسة.
 
وتكمن أهمية النتائج في أن الرجفان الأذيني قد يتطور من دون أعراض واضحة، رغم ارتباطه بزيادة خطر السكتة الدماغية بنحو خمسة أضعاف.
 
وشدد الباحثون على أن فحص العين لا يشخّص المرض بمفرده، ولا يُغني عن تخطيط القلب، لكنه قد يساعد مستقبلاً على تحديد الأشخاص الذين يحتاجون إلى فحوص قلبية إضافية، مع ضرورة إجراء مزيد من الدراسات قبل اعتماده للكشف المبكر.
 
مواضيع ذات صلة
زوجة مادورو تعاني مشكلة قلبية.. ومحاموها يتحركون
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:47:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الرمان يخفي سراً للقلب.. دراسة تكشف تأثيراً لافتاً
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:47:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مكسرات قد تدعم صحة القلب وضغط الدم.. دراسة تكشف التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:47:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ما نأكله قد يؤثر في مزاجنا... دراسة تكشف
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:47:13 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

بريطانيا

بالمر

دمين

طاني

ماسك

الدم

بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-10-20
Lebanon24
02:00 | 2026-10-20
Lebanon24
00:20 | 2026-10-20
Lebanon24
23:00 | 2026-10-19
Lebanon24
16:00 | 2026-10-19
Lebanon24
11:30 | 2026-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24