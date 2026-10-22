خطأ شائع قد يحرمك من فوائد الأطعمة المضادة للالتهاب.. ابتعدوا عنه

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أضفت حفنة مكسرات إلى يومك، واشتريت التوت، واخترت السلمون على الغداء. هل أصبحت تتبع نظاما "مضادا للالتهاب"؟ الإجابة لا تتوقف على هذه المشتريات وحدها، بل على ما تأكله بقية الأسبوع، وما إذا كانت الخيارات الجديدة تحل مكان أطعمة أقل فائدة أم تنضم إليها فقط.وراء العبارة الشائعة فكرة أبسط من قوائم "الأطعمة الخارقة": قد يساعد نمط غذائي متوازن على تخفيف بعض مؤشرات الالتهاب المزمن، لكن طعاما واحدا لا يؤدي هذه المهمة بمفرده، ولا تتحول الوجبة الصحية إلى علاج لمرض قائم.وتشير مواد توعوية نشرتها "هارفارد هيلث" إلى أهمية الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والأسماك والدهون غير المشبعة ضمن هذا النمط. والمقصود مجموعة اختيارات تتكرر على المائدة، لا مكون استثنائي يضاف إلى وجبة ثم ينتهي دوره.الالتهاب ليس دائما مشكلة ينبغي التخلص منها؛ فهو جزء من استجابة الجسم للإصابات والعدوى. أما الالتهاب المزمن منخفض الدرجة، فيرتبط بأمراض عدة، منها أمراض القلب والسكري من النوع الثاني.وهنا يأتي الاهتمام بالغذاء، بوصفه أحد عناصر نمط الحياة التي قد تؤثر في بعض مؤشرات الالتهاب. لكن انخفاض مؤشر في تحليل أو دراسة لا يعني بالضرورة علاج مرض بعينه، ولا يغني تحسين الوجبات عن تشخيص المشكلة الصحية وعلاجها.كما أن وصف طعام بأنه "مضاد للالتهاب" لا يمنحه تأثير الدواء، ولا يعني أن تناوله بكميات أكبر سيحقق فائدة أكبر.توفر الأسماك الدهنية، مثل السلمون والسردين والماكريل، أحماض " 3"، التي تشارك في تنظيم الاستجابة الالتهابية. ويمكن إدراجها ضمن وجبات متنوعة، دون اعتبارها علاجا مستقلا.وتمنح الحبوب الكاملة، مثل الشوفان والبرغل والأرز البني، الجسم الألياف ومغذيات أخرى. ويكون عمليا عندما تحل هذه الأطعمة مكان بعض الحبوب المكررة، بدلا من إضافتها فوق الكميات المعتادة.أما العدس والحمص والفاصولياء، فتجمع بين الألياف والبروتين النباتي، وتتيح تنويع مصادر البروتين خلال الأسبوع.ويحتوي واللوز على دهون غير مشبعة وألياف ومركبات نباتية. وتناسب الأنواع غير المملحة وجبة خفيفة، مع الانتباه إلى الحصة، لأنها غنية بالطاقة أيضا.ويضيف التوت مركبات نباتية، منها "الأنثوسيانين"، يدرس الباحثون دورها المحتمل في العمليات الالتهابية والإجهاد التأكسدي. لكنه ليس شرطا لاتباع غذاء جيد؛ فتنويع الفواكه والخضراوات أهم من مطاردة ثمرة واحدة.وتكمل الخضراوات الورقية وزيت الصورة، ضمن اختيارات متعددة لا قائمة مغلقة للأفضل والأسوأ.قد تكون السلطة بداية جيدة، لكن وجودها إلى جانب وجبات متكررة غنية باللحوم المصنعة والسكريات لا يجعل النظام متوازنا تلقائيا. وكذلك لا تمحو المكسرات أثر بقية الاختيارات لمجرد تناولها يوميا.الخطوة العملية هي الاستبدال: فاكهة أو مكسرات غير مملحة مكان بعض الوجبات الخفيفة الغنية بالسكر، وبقوليات في بعض الوجبات لتنويع البروتين، وحبوب كاملة مكان جزء من الحبوب المكررة.ولا يحتاج التغيير إلى قلب المائدة في . يمكن البدء باختيار واحد يسهل تكراره، ثم توسيع التنوع تدريجيا، مع مراعاة الكميات والاحتياجات الصحية.وتبقى الحركة المنتظمة والنوم الكافي جزءا من الصورة. فالهدف ليس جمع أكبر عدد من الأطعمة التي تحمل وصف "مضاد للالتهاب"، بل بناء عادات قابلة للاستمرار، دون تعليق الصحة على مكون واحد أو التخلي عن علاج موصوف.