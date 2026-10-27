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صحة

القهوة والنعناع والبرقوق.. أيها يساعد حركة الأمعاء؟

Lebanon 24
27-10-2026 | 01:16
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القهوة والنعناع والبرقوق.. أيها يساعد حركة الأمعاء؟
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نشرب النعناع لتهدئة انزعاج البطن، أو الزنجبيل عند الشعور بالغثيان، ثم تتوقع أن يساعدك المشروب نفسه على التخلص من الإمساك. لكن الشعور براحة في المعدة وانتظام التبرز ليسا نتيجة واحدة، ولا تدعمهما الأدلة بالدرجة نفسها.

فبعض المشروبات قد يخفف أعراضا محددة، بينما يساعد بعضها على تليين البراز أو يحفز حركة القولون لدى بعض الأشخاص. ولا يمنح تناولها صباحا بالضرورة تأثيرا علاجيا خاصا، كما أنها لا تغني عن تقييم الإمساك المستمر.
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ابدأ بالسوائل والألياف

يوضح المعهد الأميركي للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى أن تناول الألياف والحصول على سوائل كافية قد يساعدان على جعل البراز أكثر ليونة وأسهل في الإخراج.

وتزداد أهمية السوائل عند زيادة الألياف أو استخدام مكملاتها، لكن شرب كميات إضافية من الماء وحده لا يضمن علاج جميع حالات الإمساك.

والهدف هو الترطيب المناسب خلال اليوم، مع الالتزام بأي قيود على السوائل يحددها الطبيب، خصوصا لدى بعض المصابين بأمراض القلب أو الكلى.
الزنجبيل.. الغثيان ليس إمساكا

تشير أبحاث إلى أن الزنجبيل قد يساعد على تخفيف بعض أنواع الغثيان، لكن ذلك لا يثبت أن شايه يعالج الإمساك أو يحسن حركة القولون.

كما أن نتائج الدراسات على مستحضرات أو جرعات محددة لا تنتقل تلقائيا إلى كوب منزلي تختلف فيه كمية الزنجبيل وطريقة التحضير.

لذلك، قد تشعر براحة بعد تناوله، دون أن يعني ذلك معالجة سبب صعوبة التبرز.

النعناع.. لا تخلط الشاي بالزيت

تتناول بعض الأبحاث مستحضرات زيت النعناع لتخفيف أعراض هضمية، لكن الأدلة على شاي أوراق النعناع أقل وضوحا.

ولا يصح اعتباره ملينا مثبتا، أو افتراض أن كل مستحضر يحمل اسم النعناع يؤدي الأثر نفسه. كما قد يزيد الحرقة وأعراض الارتجاع لدى بعض الأشخاص، فيصبح المشروب الذي يريح شخصا مصدرا للانزعاج لدى آخر.

القهوة.. تحفيز لدى البعض

قد تحفز القهوة حركة القولون والرغبة في التبرز لدى بعض الأشخاص، لكنها ليست حلا موحدا للإمساك.

وقد تسبب الحموضة أو الانزعاج لدى آخرين، لذلك لا تعني غياب الاستجابة ضرورة زيادة عدد الأكواب. ويظل تحمل الشخص للمشروب وحالته الصحية أهم من تقليد عادة صباحية شائعة.

عصير البرقوق.. دليل أكثر مباشرة

يحتوي عصير البرقوق المجفف على السوربيتول، الذي يساعد على جذب الماء إلى الأمعاء. وقد دعمت تجربة عشوائية منشورة عام 2022 فائدته في تحسين بعض أعراض الإمساك وقوام البراز.

لكن هذا لا يجعله مناسبا بكميات مفتوحة؛ فقد تسبب الزيادة الغازات أو الإسهال، كما ينبغي احتساب سكرياته، خصوصا لدى المصابين بالسكري.

ولا تثبت الدراسة أن تناوله على معدة فارغة أو في الصباح شرط للحصول على الفائدة.

الكفير والمشروبات المخفوقة

الكفير مشروب حليب مخمّر، لكن الأدلة على فائدته للإمساك ما تزال محدودة، ولا تضمن النتيجة نفسها لكل منتج أو شخص.

أما المشروبات المخفوقة المصنوعة من الفاكهة الكاملة، فقد توفر الألياف إذا احتفظت باللب ولم تصفَّ. ويمكن إدراج الشوفان أو كميات مناسبة من البذور، مع زيادة الألياف تدريجيا لتقليل الانتفاخ.

متى تتوقف عن تجربة المشروبات؟

إذا استمر الإمساك رغم تعديل العادات، فراجع الطبيب بدلا من التنقل بين الوصفات.

ويستدعي الإمساك المصحوب بدم في البراز، أو ألم بطني مستمر، أو قيء، أو عدم القدرة على إخراج الغازات، تقييما طبيا عاجلا؛ فلا تؤخر الرعاية بانتظار مفعول مشروب.
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