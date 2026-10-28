نصائح ذهبية للنوم أثناء السفر

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لكن خبراء في النوم والسفر كشفوا عن بعض الخطوات البسيطة والعملية التي قد تساعد المسافرين على النوم بشكل أفضل أثناء الطيران والوصول إلى وجهتهم بأقل قدر من الإرهاق. بين المقاعد الضيقة واختلاف التوقيت وصعوبة النوم خلال الرحلات الليلية الطويلة، قد تبدو الراحة مهمة شاقة.لكن خبراء في النوم والسفر كشفوا عن بعض الخطوات البسيطة والعملية التي قد تساعد المسافرين على النوم بشكل أفضل أثناء الطيران والوصول إلى وجهتهم بأقل قدر من الإرهاق.

1. سافر وأنت بحاجة إلى النوم

حاول النوم أقل قليلاً في الليلة السابقة والاستيقاظ مبكراً يوم الرحلة، ما قد يزيد فرص نومك على متن الطائرة، وفق صحيفة " تايمز".



2. تجنب الوجبات أثناء الرحلة

ينصح الخبراء بتناول وجبة خفيفة قبل السفر بساعتين تقريباً، وتفادي تناول الطعام قبل النوم مباشرة أو الاستيقاظ لتناول الوجبات المقدمة على متن الطائرة.



3. اضبط ساعتك على توقيت الوجهة

منذ الصعود إلى الطائرة، تعامل ذهنياً مع توقيت وجهتك الجديدة، وابدأ روتين النوم المعتاد مثل إطفاء الشاشات وتنظيف الأسنان.