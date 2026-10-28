نصائح ذهبية للنوم أثناء السفر

بين المقاعد الضيقة واختلاف التوقيت وصعوبة النوم خلال الرحلات الليلية الطويلة، قد تبدو الراحة على متن الطائرة
مهمة شاقة.
لكن خبراء في النوم والسفر كشفوا عن بعض الخطوات البسيطة والعملية التي قد تساعد المسافرين على النوم بشكل أفضل أثناء الطيران والوصول إلى وجهتهم بأقل قدر من الإرهاق.
1. سافر وأنت بحاجة إلى النوم
حاول النوم أقل قليلاً في الليلة السابقة والاستيقاظ مبكراً يوم الرحلة، ما قد يزيد فرص نومك على متن الطائرة، وفق صحيفة "نيويورك
تايمز".
2. تجنب الوجبات أثناء الرحلة
ينصح الخبراء بتناول وجبة خفيفة قبل السفر بساعتين تقريباً، وتفادي تناول الطعام قبل النوم مباشرة أو الاستيقاظ لتناول الوجبات المقدمة على متن الطائرة.
3. اضبط ساعتك على توقيت الوجهة
منذ الصعود إلى الطائرة، تعامل ذهنياً مع توقيت وجهتك الجديدة، وابدأ روتين النوم المعتاد مثل إطفاء الشاشات وتنظيف الأسنان.
4. استخدم وسائل تساعد على الاسترخاء
مثل قناع العين
، وسماعات عازلة للضوضاء، ووسادة الرقبة، وارتداء ملابس مريحة تساعد على النوم.
5. توخَّ الحذر مع أدوية النوم
ينصح الخبراء بعدم تجربة أدوية أو مكملات للنوم للمرة الأولى أثناء الرحلة، واستشارة الطبيب قبل استخدامها.
6. اختر مقعدك ووضعية نومك بعناية
يُفضل كثيرون مقعد النافذة للاتكاء على الجدار، كما يمكن أن تساعد بعض أوضاع الجلوس المريحة في الحصول على نوم أفضل.
7. قاوم النوم بعد الوصول
التعرض لضوء النهار والحركة والنشاط في اليوم الأول يساعدان الجسم على التكيف مع المنطقة الزمنية الجديدة وتقليل آثار اضطراب الرحلات الجوية الطويلة.