تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

القيلولة المتكررة نهارًا.. هل تقلّل خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن؟

Lebanon 24
28-10-2026 | 14:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
القيلولة المتكررة نهارًا.. هل تقلّل خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن؟
القيلولة المتكررة نهارًا.. هل تقلّل خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

مع التقدم في العمر، يرتفع خطر الإصابة بالخرف، إلا أن اتباع نمط حياة صحي قد يساعد في الحد منه.


وتشمل العادات المفيدة النوم الكافي، والتغذية المتوازنة، وممارسة النشاط البدني، إلى جانب التحفيز الذهني والحفاظ على العلاقات الاجتماعية.

وفي هذا الإطار، كشفت دراسة جديدة نُشرت في دورية "The Journal of Gerontology: Medical Sciences" أن القيلولة المتكررة خلال النهار قد تكون من العوامل القابلة للتعديل التي ترتبط بخطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن.

وتشير دراسات سابقة إلى أن 42% من الأشخاص الذين تجاوزوا سن الخامسة والخمسين قد يصابون بالخرف، ما يسلط الضوء على أهمية التدابير الوقائية المرتبطة بنمط الحياة.

وقالت الباحثة كينينغ جيانغ، من قسم الصحة النفسية في كلية "جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة"، لموقع "Medical News Today"، إن الخرف لا يزال من أبرز أسباب فقدان الاستقلالية والوفاة بين كبار السن.

وأضافت أن الأدلة تتزايد بشأن إمكانية الوقاية من عدد من حالات الخرف عبر معالجة عوامل الخطر القابلة للتغيير، مشيرة إلى أن المرض يرتبط بعوامل متعددة، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم دور كل منها في زيادة احتمالات الإصابة به.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
خطر الإفراط في الأدوية لدى كبار السن
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 06:18:03 Lebanon 24 Lebanon 24
فاتورة الحر القاتلة في ألمانيا: 16300 وفاة ومعظم الضحايا من كبار السن
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 06:18:03 Lebanon 24 Lebanon 24
هل قيلولتك اليومية علامة على مشكلة صحية أكثر خطورة؟ دراسة تجيب
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 06:18:03 Lebanon 24 Lebanon 24
علامة تحذيرية مهمة قد تنذر بالإصابة بالخرف.. تعرف اليها!
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 06:18:03 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

جونز هوبكنز

الاستقلال

قسم الصحة

بلومبرغ

جيانغ

العلا

كاني

جونز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
00:00 | 2026-10-29
Lebanon24
17:09 | 2026-10-28
Lebanon24
11:00 | 2026-10-28
Lebanon24
08:41 | 2026-10-28
Lebanon24
05:00 | 2026-10-28
Lebanon24
03:00 | 2026-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24