القيلولة المتكررة نهارًا.. هل تقلّل خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن؟

مع التقدم في العمر، يرتفع خطر الإصابة بالخرف، إلا أن اتباع نمط حياة صحي قد يساعد في الحد منه.





وتشمل العادات المفيدة النوم الكافي، والتغذية المتوازنة، وممارسة النشاط البدني، إلى جانب التحفيز الذهني والحفاظ على العلاقات الاجتماعية.

وفي هذا الإطار، كشفت دراسة جديدة نُشرت في دورية "The Journal of Gerontology: Medical Sciences" أن القيلولة المتكررة خلال النهار قد تكون من العوامل القابلة للتعديل التي ترتبط بخطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن.

وتشير دراسات سابقة إلى أن 42% من الأشخاص الذين تجاوزوا سن الخامسة والخمسين قد يصابون بالخرف، ما يسلط الضوء على أهمية التدابير الوقائية المرتبطة بنمط الحياة.

وقالت الباحثة كينينغ ، من النفسية في كلية " للصحة العامة"، لموقع "Medical News Today"، إن الخرف لا يزال من أبرز أسباب فقدان الاستقلالية والوفاة بين كبار السن.

وأضافت أن الأدلة تتزايد بشأن إمكانية الوقاية من عدد من حالات الخرف عبر معالجة عوامل الخطر القابلة للتغيير، مشيرة إلى أن المرض يرتبط بعوامل متعددة، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم دور كل منها في زيادة احتمالات الإصابة به.