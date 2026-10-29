وجبة خفيفة تساعد على ضبط الكوليسترول وضغط الدم

ينصح طبيب متخصص في أمراض القلب بتناول الزبادي اليوناني قليل الدسم مع التوت أو أنواع أخرى من الفاكهة، باعتباره خياراً مناسباً للوجبات الخفيفة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول أو ضغط ، نظراً إلى احتوائه على البروتين والألياف، وانخفاض نسبة الدهون والملح فيه.

وبحسب موقع «Verywell Health»، أوضح الدكتور أليكس جيفيتوبولوس أن اختيار وجبات خفيفة غنية بالبروتين والألياف، وقليلة الملح والسكريات والدهون، يمكن أن يساعد على اتباع نظام غذائي يدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

وأشار إلى أن الألياف قد تؤدي دوراً مهماً في خفض مستويات الكوليسترول، إذ ترتبط بالأحماض الصفراوية داخل الجهاز الهضمي، ما يساعد الجسم على التخلص منها، ويحفزه على استخدام الكوليسترول لإنتاج أحماض صفراوية جديدة.

كما يسهم البروتين في تعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول، الأمر الذي قد يقلل الرغبة في تناول الطعام بين الوجبات ويساعد على تنظيم كمية الطعام المستهلكة.

بدائل صحية للوجبات الخفيفة

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إلى جانب الزبادي اليوناني مع الفاكهة، أوصى الطبيب بتناول الفشار المحضر بالهواء الساخن من دون إضافة الزبدة، باعتباره مصدراً جيداً للألياف. كما أن تحضيره يتيح كمية الملح والدهون والمكونات الأخرى المضافة إليه.

وتُعد المكسرات المشكلة غير المملحة خياراً آخر مناسباً، لاحتوائها على البروتين والألياف، فضلاً عن دورها في تعزيز الشبع بين الوجبات.

في المقابل، نصح الطبيب بالحد من تناول الوجبات الخفيفة شديدة المعالجة، مثل رقائق البطاطس والبسكويت والمقرمشات، إذ يحتوي كثير منها على كميات مرتفعة من الملح والدهون المضافة والكربوهيدرات المكررة، ما يجعل الإفراط في تناولها أقل ملاءمة للأشخاص الذين يسعون إلى تحسين مستويات الكوليسترول وضغط الدم.

وشدد جيفيتوبولوس على ضرورة النظر إلى باعتباره نمطاً متكاملاً، بدلاً من التركيز المفرط على تناول أطعمة غير صحية في مناسبات متفرقة، مؤكداً أهمية الاستمرارية في اختيار الأغذية المناسبة.

نظام غذائي متوازن لدعم صحة القلب

وأوضح الطبيب أن النظام الغذائي المفيد لصحة القلب ينبغي أن يتضمن مجموعة متنوعة من الخضروات والفواكه، إلى جانب اللحوم قليلة الدهون ومصادر البروتين النباتي.

كما يمكن الاستعانة بالخضروات والفواكه المجمدة أو المعلبة، بشرط اختيار الأنواع التي لا تحتوي على كميات مضافة من السكر أو الملح.

وتساعد هذه الخيارات الغذائية، عند دمجها ضمن نظام متوازن، على دعم صحة القلب والمساهمة في إدارة مستويات الكوليسترول وضغط الدم، مع أهمية مراعاة الاحتياجات الصحية الفردية واتباع التوصيات الطبية المناسبة.