5 أطعمة تحارب ارتفاع ضغط الدم.. ما هي؟

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ووفقاً لموقع "فيري ويل هيلث" ، فإن التركيز على الخضراوات والبقوليات والحبوب الكاملة ومصادر البروتين الصحية، مع الحد من الملح، يمكن أن يساعد على السيطرة على ضغط الدم ضمن نظام غذائي متوازن. لا يتوقف تأثير الطعام في الشعور بالشبع وتزويد الجسم بالطاقة، بل يمتد إلى صحة القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك المساعدة على تنظيم ضغط . وبحسب الخبراء، قد يكون اختيار وجبة الغداء فرصة يومية لإضافة عناصر غذائية تدعم صحة القلب، من دون الحاجة إلى تغييرات معقدة في .ووفقاً لموقع "فيري ويل هيلث" ، فإن التركيز على الخضراوات والبقوليات والحبوب الكاملة ومصادر البروتين الصحية، مع الحد من الملح، يمكن أن يساعد على السيطرة على ضغط الدم ضمن نظام غذائي متوازن.

الخضراوات الورقية

يحتوي السبانخ والسلق وغيرهما من الخضراوات الورقية على البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما معدنان يساعدان على تنظيم ضغط الدم. ويمكن إضافتهما إلى السَّلطات أو تناولهما مطهوين إلى جانب الوجبة الرئيسية.



البقوليات

يوفر العدس والفاصولياء والحمص، الألياف والبروتين النباتي ومعادن مهمة لصحة القلب. ويمكن تناولها في الحساء أو إضافتها إلى السَّلطات، مع اختيار الأنواع قليلة الملح.



الحبوب الكاملة

يساعد البني والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة على زيادة استهلاك الألياف، كما يوفران بديلاً مناسباً للحبوب المكررة ضمن وجبة غداء متوازنة.



الأسماك الدهنية

يحتوي السلمون والسردين والماكريل على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تدعم صحة القلب. ويمكن تناولها مشوية أو مخبوزة، مع تجنب الإكثار من الملح والصلصات الغنية بالصوديوم.