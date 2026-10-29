أعراضٌ قد تُشير إلى إصابتكم بالسرطان... لا تتجاهلوها

قد يكشف الاستيقاظ من النوم عن بعض التغيرات الصحية التي تستدعي الانتباه، خصوصًا عند تكرار اضطرابات الجهاز الهضمي دون سبب واضح، إذ يمكن أن ترتبط بعض هذه الأعراض بسرطان المعدة، أحد الأمراض التي يصعب اكتشافها في مراحلها المبكرة.



وبحسب موقع "Times of India"، توجد خمس علامات قد تظهر لدى بعض المصابين بسرطان المعدة، لكن ظهورها لا يعني بالضرورة الإصابة بالمرض، نظرًا إلى تشابهها مع أعراض مشكلات هضمية أكثر شيوعًا.

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ألم مستمر وفقدان الشهية

ويُعد الشعور بألم أو حرقان في الجزء العلوي من البطن من الأعراض المحتملة، وقد ينتج عن تهيج بطانة المعدة أو تأثير الورم في الأنسجة المحيطة.



كذلك، قد يعاني المصاب من فقدان الشهية أو الشعور بالشبع سريعًا، حتى بعد تناول كميات قليلة من الطعام، نتيجة تأثر وظيفة المعدة وقدرتها على استقبال الطعام.

الغثيان والقيء

قد يتسبب سرطان المعدة في الشعور بالغثيان، خصوصًا إذا أثّر الورم في حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي.



وفي بعض الحالات، قد يظهر دم في القيء، وهو عرض يستدعي التوجه إلى الطوارئ فورًا، لاحتمال وجود نزيف في الجهاز الهضمي، سواء ارتبط بورم أو بأسباب مرضية أخرى.



تغير لون البراز

يُعد تحول البراز إلى من العلامات التحذيرية التي قد تشير إلى نزيف في الجزء العلوي من الجهاز الهضمي، ويستلزم تقييمًا طبيًا عاجلًا.

ويؤكد الأطباء أن هذه الأعراض ليست حصرية لسرطان المعدة، كما أنها لا تظهر بالضرورة عند الاستيقاظ صباحًا. (إرم نيوز)