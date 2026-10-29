أيهما أفضل لصحة القلب والدماغ والتحكم بالوزن.. الحوز أم الكاجو؟

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ووفقاً لموقع "فيريويل هيلث" الصحي، فإن اختيار النوع الأفضل يعتمد على الهدف الغذائي، إذ لا يتفوق أحدهما في جميع الجوانب، بل يقدم كل منهما مجموعة مختلفة من العناصر التي يحتاج إليها الجسم.



الجوز.. دعم لصحة الدماغ والقلب

يتميز الجوز باحتوائه على حمض ألفا لينولينيك، وهو أحد أحماض أوميغا 3 الدهنية النباتية، إذ توفر الحصة التي تزن نحو 28 غراماً حوالي 2.57 غرام منه، وهي كمية مرتفعة مقارنة بأنواع المكسرات الأخرى. رغم أن والكاجو من المكسرات الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، فإن الاختلاف في تركيبتهما يجعل لكل منهما مزايا صحية خاصة. فبينما يتميز الجوز بمحتواه من أحماض أوميغا 3 الدهنية المرتبطة بصحة الدماغ والقلب، يوفر الكاجو بروتيناً أكثر وسعرات حرارية أقل، ما قد يجعله خياراً مناسباً لمن يسعون إلى أوزانهم.ووفقاً لموقع "فيريويل هيلث" الصحي، فإن اختيار النوع الأفضل يعتمد على الهدف الغذائي، إذ لا يتفوق أحدهما في جميع الجوانب، بل يقدم كل منهما مجموعة مختلفة من العناصر التي يحتاج إليها الجسم.الجوز.. دعم لصحة الدماغ والقلبيتميز الجوز باحتوائه على حمض ألفا لينولينيك، وهو أحد أحماض أوميغا 3 الدهنية النباتية، إذ توفر الحصة التي تزن نحو 28 غراماً حوالي 2.57 غرام منه، وهي كمية مرتفعة مقارنة بأنواع المكسرات الأخرى.

وتشير أبحاث إلى ارتباط تناول الجوز بتحسن بعض مؤشرات الوظائف الإدراكية، وانخفاض خطر الإصابة بالضعف الإدراكي المعتدل ومرض الزهايمر، لكن هذه النتائج لا تثبت أن تناوله وحده يمنع هذه الحالات.



كما يحتوي الجوز على دهون غير مشبعة ومركبات مضادة للأكسدة قد تساعد على حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي، وتدعم صحة القلب عند تناوله ضمن نظام غذائي متوازن.



الكاجو.. بروتين ومعادن مهمة

في المقابل، يوفر الكاجو كمية أكبر من البروتين مقارنة بالجوز، إلى جانب معادن مهمة، أبرزها النحاس الذي يسهم في إنتاج الطاقة وتكوين النواقل العصبية ودعم وظائف الجهاز المناعي والأوعية الدموية.



وقد يكون الكاجو خياراً مناسباً لمن يرغبون في الحصول على وجبة خفيفة غنية بالعناصر الغذائية مع سعرات حرارية أقل نسبياً. فكل 28 غراماً منه توفر نحو 157 سعرة حرارية و5 غرامات من البروتين، مقابل 185 سعرة حرارية و4 غرامات من البروتين في الكمية نفسها من الجوز.