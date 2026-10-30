من الطيور إلى المنك.. هل يقترب فيروس إنفلونزا الطيور من البشر؟

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تسببت إصابات بإنفلونزا الطيور لدى حيوانات المنك في ولاية يوتا الأميركية بطرح سؤال مقلق، عن إمكانية انتقال إلى الثدييات، وما يعنيه ذلك للبشر.وسلط تحقيق نشرته "بروبابليكا"، وأعادت شبكة " إن" نشره، الضوء على تفش الفيروس داخل مزرعة لتربية المنك، إذ تؤكد بيانات الأميركية تسجيل إصابات بفيروس "إتش 5 إن 1" لدى حيوانات منك في يوتا، خلال شهر آب الماضي.لكن رصد الفيروس في هذه الحيوانات لا يعني أنه أصبح قادرا على الانتشار بين البشر، وفق مختصين.وتؤكد مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن الخطر الحالي على عموم السكان منخفض، مع عدم وجود انتقال معروف للعدوى من شخص إلى آخر.ورغم اسمه، فإن إنفلونزا الطيور لا يصيب الطيور وحدها، فقد رصد لدى أنواع مختلفة من الثدييات، مما يدفع العلماء إلى متابعة التغيرات الجينية التي قد تظهر خلال انتقاله وتكاثره.وأوضح للوقاية من الأمراض ومكافحتها أن تفشيا في مزرعة منك بإسبانيا عام 2022 أشار إلى احتمال انتقال الفيروس بين هذه الحيوانات.وحملت الفيروسات المكتشفة آنذاك علامات جينية مرتبطة بالتكيف مع الثدييات، لكن ذلك لم يكن دليلا على اكتسابها القدرة على الانتشار بين البشر.فالقدرة على إصابة حيوان ثديي، والانتقال بكفاءة بين البشر، أمران مختلفتان، ولا يكفي رصد طفرة واحدة لإعلان أن جائحة باتت وشيكة.وتتركز إجراءات الوقاية على الأشخاص الذين يخالطون الحيوانات المصابة أو بيئاتها الملوثة، ومنهم العاملون في المزارع.وتوصي المراكز الأميركية بمراقبة المعرضين للفيروس منذ بداية التعرض وحتى 10 أيام بعد آخر مخالطة، بما يشمل من يستخدمون معدات الوقاية الشخصية.ولا تقتصر الأعراض التي تستدعي الانتباه على الحمى والسعال، فقد يظهر احمرار أو تهيجها، وأحيانا دون حمى.ومع ذلك، لا يثبت احمرار العين وحده الإصابة بإنفلونزا الطيور، فتقييم الحالة يجمع بين الأعراض وتاريخ التعرض والفحوص المناسبة.