ماذا يحدث للجسم إذا تناولتم الحمص يومياً؟





واستعرض تقرير نشرته مجلة "بريفنشن" ، نتائج تجربة تناول الحمص يومياً لمدة أسبوع، موضحاً كيف يساعد على تنويع وجباتها والشعور بالشبع، إلى جانب تسليط الضوء على فوائده الغذائية المحتملة.

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شعور أكبر بالشبع

يحتوي الحمص على البروتين النباتي والألياف والدهون غير المشبعة، وهي عناصر تساعد على إطالة الشعور بالامتلاء. وقد يسهم إدراجه ضمن الوجبات الخفيفة في تقليل الرغبة في تناول الأطعمة بين الوجبات بصورة عشوائية. قد يكون الحمص أكثر من مجرد طبق جانبي حاضر على موائدنا، فهو يجمع بين البروتين النباتي والألياف والدهون الصحية؛ ما يجعله خياراً غذائياً يمكن أن يدعم صحة الجسم عند تناوله بانتظام ضمن نظام غذائي متوازن. وفقاً للخبراء.واستعرض تقرير نشرته مجلة "بريفنشن" ، نتائج تجربة تناول الحمص يومياً لمدة أسبوع، موضحاً كيف يساعد على تنويع وجباتها والشعور بالشبع، إلى جانب تسليط الضوء على فوائده الغذائية المحتملة.شعور أكبر بالشبعيحتوي الحمص على البروتين النباتي والألياف والدهون غير المشبعة، وهي عناصر تساعد على إطالة الشعور بالامتلاء. وقد يسهم إدراجه ضمن الوجبات الخفيفة في تقليل الرغبة في تناول الأطعمة بين الوجبات بصورة عشوائية.

دعم صحة الجهاز الهضمي

توفر حبات الحمص الألياف التي تساعد على انتظام حركة الأمعاء وتغذي البكتيريا النافعة فيها. لكن الأشخاص الذين لا يعتادون تناول الأطعمة الغنية بالألياف قد يلاحظون زيادة مؤقتة في الغازات أو الانتفاخ عند الإكثار منه.



فوائد محتملة للقلب

يحتوي الحمص على دهون غير مشبعة مصدرها الطحينة وزيت ، إلى جانب الألياف الموجودة في الحمص نفسه. وقد يساعد تناول البقوليات بانتظام، ضمن نظام غذائي صحي، على تحسين مستويات ودعم صحة القلب والأوعية الدموية.



المساعدة على تنظيم سكر

يسهم اجتماع الألياف والبروتين والدهون في إبطاء عملية الهضم؛ ما قد يساعد على الحد من الارتفاع السريع لسكر الدم بعد الوجبات مقارنة ببعض الخيارات الغنية بالكربوهيدرات المكررة.