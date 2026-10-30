تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

ماذا يحدث للجسم إذا تناولتم الحمص يومياً؟

Lebanon 24
30-10-2026 | 08:56
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ماذا يحدث للجسم إذا تناولتم الحمص يومياً؟
ماذا يحدث للجسم إذا تناولتم الحمص يومياً؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قد يكون الحمص أكثر من مجرد طبق جانبي حاضر على موائدنا، فهو يجمع بين البروتين النباتي والألياف والدهون الصحية؛ ما يجعله خياراً غذائياً يمكن أن يدعم صحة الجسم عند تناوله بانتظام ضمن نظام غذائي متوازن. وفقاً للخبراء.

واستعرض تقرير نشرته مجلة "بريفنشن" الأمريكية، نتائج تجربة تناول الحمص يومياً لمدة أسبوع، موضحاً كيف يساعد على تنويع وجباتها والشعور بالشبع، إلى جانب تسليط الضوء على فوائده الغذائية المحتملة.
Advertisement

شعور أكبر بالشبع
يحتوي الحمص على البروتين النباتي والألياف والدهون غير المشبعة، وهي عناصر تساعد على إطالة الشعور بالامتلاء. وقد يسهم إدراجه ضمن الوجبات الخفيفة في تقليل الرغبة في تناول الأطعمة بين الوجبات بصورة عشوائية.
 
دعم صحة الجهاز الهضمي
توفر حبات الحمص الألياف التي تساعد على انتظام حركة الأمعاء وتغذي البكتيريا النافعة فيها. لكن الأشخاص الذين لا يعتادون تناول الأطعمة الغنية بالألياف قد يلاحظون زيادة مؤقتة في الغازات أو الانتفاخ عند الإكثار منه.

فوائد محتملة للقلب
يحتوي الحمص على دهون غير مشبعة مصدرها الطحينة وزيت الزيتون، إلى جانب الألياف الموجودة في الحمص نفسه. وقد يساعد تناول البقوليات بانتظام، ضمن نظام غذائي صحي، على تحسين مستويات الكوليسترول ودعم صحة القلب والأوعية الدموية.

المساعدة على تنظيم سكر الدم
يسهم اجتماع الألياف والبروتين والدهون في إبطاء عملية الهضم؛ ما قد يساعد على الحد من الارتفاع السريع لسكر الدم بعد الوجبات مقارنة ببعض الخيارات الغنية بالكربوهيدرات المكررة.
 
تعزيز القيمة الغذائية للوجبات
يوفر الحمص عناصر مهمة، منها حمض الفوليك والبوتاسيوم والحديد، فضلاً عن مركبات نباتية مضادة للأكسدة. ويمكن تناوله مع الخضراوات أو إضافته إلى السلطات والسندويشات وأطباق الحبوب. (إرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة يومياً؟ أرقام لافتة
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 20:00:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الخوخ بقشره.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله؟
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 20:00:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل؟
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 20:00:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يحدث لجسمك عندما تتوقف عن الرياضة؟
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 20:00:48 Lebanon 24 Lebanon 24

الكوليسترول

الأمريكية

الزيتون

أمريكي

الغاز

هيدرا

ادون

بانت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-10-30
Lebanon24
10:13 | 2026-10-30
Lebanon24
05:09 | 2026-10-30
Lebanon24
04:45 | 2026-10-30
Lebanon24
03:40 | 2026-10-30
Lebanon24
00:34 | 2026-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24